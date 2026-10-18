HARGASSNER Ges mbH
Predstavitev
Podjetje Hargassner že več kot 30 let razvija in proizvaja naprave za ogrevanje na sekance, pelete in polena v obsegu zmogljivosti med 6 – 330 kW. V kaskadi je možnih do 1,8 MW! Znamko Hargassner odlikujejo najnižje vrednosti emisij pri najvišji učinkovitosti, maksimalno udobje in dolga življenjska doba. Več kot ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
HARGASSNER Ges mbH
Anton-Hargassner-Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Avstrija
4952 Weng im Innkreis
Avstrija