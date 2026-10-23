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BOSSARD Austria Ges.m.b.H.

Predstavitev
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KVT-Fastening je mednarodno priznan specialist za visoko kakovostne, specialne aplikacije na področju pritrjevanja in nudi učinkovite inženirske rešitve na področjih elektronike in energetike, v avtomobilski in industriji transportnih sredstev, v letalski in vesoljski industriji, v strojništvu in gradnji instalacij, ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Avstrija
+43732257700
+4373225770090
info-at@kvt-fastening.com
http://www.kvt-fastening.at
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