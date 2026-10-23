BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Predstavitev
KVT-Fastening je mednarodno priznan specialist za visoko kakovostne, specialne aplikacije na področju pritrjevanja in nudi učinkovite inženirske rešitve na področjih elektronike in energetike, v avtomobilski in industriji transportnih sredstev, v letalski in vesoljski industriji, v strojništvu in gradnji instalacij, ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Avstrija
4030 Linz/Pichling
Avstrija