AC ADVANCED Components GmbH
Predstavitev
NOMACO COMPONENTS gradi in prodaja opremo in orodja za industrijo netkanih materialov. Poudarek je na rezervnih delih in opremi za prodajo in vzdrževanje igelnih strojev. Za najpogostejše stroje se nudijo deske z iglami, vbodne plošče, nosilci za igle in drugi obrabni deli strojev za iglanje.
NOMACO COMPONENTS gradi in prodaja opremo in orodja za industrijo netkanih materialov. Poudarek je na rezervnih delih in opremi za prodajo in vzdrževanje igelnih strojev. Za najpogostejše stroje se nudijo deske z iglami, vbodne plošče, nosilci za igle in drugi obrabni deli strojev za iglanje.
Portfelj izdelkov ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
AC ADVANCED Components GmbH
Werkstraße 2
4451 St. Ulrich bei Steyr
Avstrija
4451 St. Ulrich bei Steyr
Avstrija