Tiroler Rohre GmbH (TMR) razvija, izdeluje in trži visokokakovostne cevne sisteme in sisteme pilotov iz duktilne litine za transport vode in posebno nizko gradnjo.

Izdelki so zmogljivi, trpežni in robustni. Odlikujejo jih predvsem ekološke in ekonomske prednosti. Zaradi lastnosti duktilne litine ter strokovnega znanja na področjih uporabe izdelkov je podjetje Tiroler Rohre GmbH kos tudi izjemno zahtevnim izzivom.

Področja uporabe duktilnih cevnih sistemov so raznolika:

• oskrba s pitno vodo

• odvajanje odpadnih voda

• turbinski cevovodi

• sistemi za tehnično zasneževanje

• cevovodi za gasilno vodo

• brezjarkovni načini vgradnje