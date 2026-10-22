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Tiroler Rohre GmbH

Predstavitev
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Tiroler Rohre GmbH (TMR) razvija, izdeluje in trži visokokakovostne cevne sisteme in sisteme pilotov iz duktilne litine za transport vode in posebno nizko gradnjo.

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Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Avstrija
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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O podjetju

Profil podjetja

Tiroler Rohre GmbH (TMR) razvija, izdeluje in trži visokokakovostne cevne sisteme in sisteme pilotov iz duktilne litine za transport vode in posebno nizko gradnjo.

Izdelki so zmogljivi, trpežni in robustni. Odlikujejo jih predvsem ekološke in ekonomske prednosti. Zaradi lastnosti duktilne litine ter strokovnega znanja na področjih uporabe izdelkov je podjetje Tiroler Rohre GmbH kos tudi izjemno zahtevnim izzivom.

Področja uporabe duktilnih cevnih sistemov so raznolika:
• oskrba s pitno vodo
• odvajanje odpadnih voda
• turbinski cevovodi
• sistemi za tehnično zasneževanje
• cevovodi za gasilno vodo
• brezjarkovni načini vgradnje

Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Visokokakovostni vodovodni in cevni sistemi iz duktilne litine

Podjetje Tiroler Rohre GmbH, tradicionalno podjetje iz osrčja Alp, išče nove poslovne stike in načrtuje širitev poslovanja na naslednjih področjih:

• oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda
• brezjarkovni načini vgradnje
• tehnično zasneževanje
• male hidroelektrarne
• sistemi za gašenje požarov
• rudarstvo

Cilji:
• splošno pridobivanje novih strank

Za dodatne informacije se obrnite na:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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