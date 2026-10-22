Tiroler Rohre GmbH
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Sedež podjetja
6060 Hall in Tirol
Avstrija
Profil podjetja
Tiroler Rohre GmbH (TMR) razvija, izdeluje in trži visokokakovostne cevne sisteme in sisteme pilotov iz duktilne litine za transport vode in posebno nizko gradnjo.
Izdelki so zmogljivi, trpežni in robustni. Odlikujejo jih predvsem ekološke in ekonomske prednosti. Zaradi lastnosti duktilne litine ter strokovnega znanja na področjih uporabe izdelkov je podjetje Tiroler Rohre GmbH kos tudi izjemno zahtevnim izzivom.
Področja uporabe duktilnih cevnih sistemov so raznolika:
• oskrba s pitno vodo
• odvajanje odpadnih voda
• turbinski cevovodi
• sistemi za tehnično zasneževanje
• cevovodi za gasilno vodo
• brezjarkovni načini vgradnje
Poslovne priložnosti
Visokokakovostni vodovodni in cevni sistemi iz duktilne litine
Podjetje Tiroler Rohre GmbH, tradicionalno podjetje iz osrčja Alp, išče nove poslovne stike in načrtuje širitev poslovanja na naslednjih področjih:
• oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda
• brezjarkovni načini vgradnje
• tehnično zasneževanje
• male hidroelektrarne
• sistemi za gašenje požarov
• rudarstvo
Cilji:
• splošno pridobivanje novih strank