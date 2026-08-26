International Machinery Forum 2026
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Dunaj, online
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Odgovore poiščite na International Machinery Forum 2026.
- 19.–20. november 2026 | Dunaj ali online
- Brezplačna udeležba
- Jezik konference: angleščina
ADVANTAGE AUSTRIA z mrežo Enterprise Europe Network (EEN) in Avstrijsko agencijo za spodbujanje raziskav (FFG) združuje mednarodna industrijska podjetja, ponudnike tehnologij, raziskovalne ustanove in odločevalce, da bi razpravljali o trendih, vzpostavljali partnerstva in odkrivali nove poslovne priložnosti.
Forum omogoča, da se udeleženci, preko vnaprej dogovorjenih B2B srečanji, povežejo z do 600 strokovnjaki in podjetij iz več kot 50 držav.
Ključne teme International Machinery Foruma 2026 bodo:
- Umetna inteligenca, avtomatizacija in digitalna transformacija
- Energija, materiali in trajnost
- Krožno gospodarstvo
- Globalne dobavne verige
Posebna ponudba za slovenska podjetja
- *2 brezplačni nočitvi na Dunaju (18.11. – 20.11.2026)
- brezplačna udeležba na konferenci Machinery Forum 2026
- B2B sestanki z avstrijskimi podjetji in strokovnjaki (min. 5 vnaprej dogovorjenih terminov na platformi)
- organiziran brezplačni prevoz na Dunaj, ki ga za vas organizira Obrtna zbornica Slovenije OZS
*POGOJ: za brezplačni nočitvi je potrebno vsaj 5 dogovorjenih terminov na platformi dogodka: https://www.machineryforum.at/
Podjetje mora biti aktivno znotraj industrije oz. dejavnosti, ki so ključne teme foruma.
Prijava
Svojo prijavo za osebno udeležbo na Dunaju lahko do 2.11.2026 posredujete na ljubljana@advantageaustria.org.
Število mest je omejeno, prijave bomo sprejemali do zasedenosti prostih mest. Prednost bodo imela podjetja v industriji.
V kolikor se boste dogodka udeležili online, se prijavite na platformi dogodka tukaj.
Odkrijte najnovejše trende, navežite dragocene stike in poiščite nove poslovne priložnosti:
Imate vprašanja?
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
Kontaktna oseba: Barbara Miklavžin
T +386 1 513 97 70 E ljubljana@advantageaustria.org