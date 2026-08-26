Industrija se spreminja hitreje kot kdaj koli prej. Dobavne verige se spreminjajo, nove tehnologije na novo določajo pravila igre, globalni trgi pa postajajo vse bolj nepredvidljivi.Kako se lahko podjetja uspešno prilagodijo in ostanejo konkurenčna? Kaj bo v prihodnjih letih odločalo o uspehu svetovne industrije?

Odgovore poiščite na International Machinery Forum 2026.

19.–20. november 2026 | Dunaj ali online

Brezplačna udeležba

Jezik konference: angleščina





ADVANTAGE AUSTRIA z mrežo Enterprise Europe Network (EEN) in Avstrijsko agencijo za spodbujanje raziskav (FFG) združuje mednarodna industrijska podjetja, ponudnike tehnologij, raziskovalne ustanove in odločevalce, da bi razpravljali o trendih, vzpostavljali partnerstva in odkrivali nove poslovne priložnosti.

Forum omogoča, da se udeleženci, preko vnaprej dogovorjenih B2B srečanji, povežejo z do 600 strokovnjaki in podjetij iz več kot 50 držav.

Ključne teme International Machinery Foruma 2026 bodo:

Umetna inteligenca, avtomatizacija in digitalna transformacija

Energija, materiali in trajnost

Krožno gospodarstvo

Globalne dobavne verige

Posebna ponudba za slovenska podjetja

*2 brezplačni nočitvi na Dunaju (18.11. – 20.11.2026)

(18.11. – 20.11.2026) brezplačna udeležba na konferenci Machinery Forum 2026

Machinery Forum 2026 B2B sestanki z avstrijskimi podjetji in strokovnjaki (min. 5 vnaprej dogovorjenih terminov na platformi)

organiziran brezplačni prevoz na Dunaj, ki ga za vas organizira Obrtna zbornica Slovenije OZS

*POGOJ: za brezplačni nočitvi je potrebno vsaj 5 dogovorjenih terminov na platformi dogodka: https://www.machineryforum.at/

Podjetje mora biti aktivno znotraj industrije oz. dejavnosti, ki so ključne teme foruma.

Prijava

Svojo prijavo za osebno udeležbo na Dunaju lahko do 2.11.2026 posredujete na ljubljana@advantageaustria.org.

Število mest je omejeno, prijave bomo sprejemali do zasedenosti prostih mest. Prednost bodo imela podjetja v industriji.

V kolikor se boste dogodka udeležili online, se prijavite na platformi dogodka tukaj.

Odkrijte najnovejše trende, navežite dragocene stike in poiščite nove poslovne priložnosti:

Imate vprašanja?

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana

Kontaktna oseba: Barbara Miklavžin

T +386 1 513 97 70 E ljubljana@advantageaustria.org