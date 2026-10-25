DealMatrix GmbH
Tietoja
DEALMATRIX on älykäs SaaS-alusta innovaatioiden kartoittamiseen. Parhaiden malliesimerkkin kautta pääsette
DEALMATRIX on älykäs SaaS-alusta innovaatioiden kartoittamiseen. Parhaiden malliesimerkkin kautta pääsette
vain muutamassa minuutissa tutustumaan digitaaliseen innovaatio-kartoitukseen. Yhtä alustaa käyttäen yhteydenotto startup-yritykseen GDRP:n mukaisesti ja työvaiheiden sekä tietojen tehokas ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
DealMatrix GmbH
Schubertweg 4
2752 Wöllersdorf
Itävalta
2752 Wöllersdorf
Itävalta