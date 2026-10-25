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DealMatrix GmbH

Tietoja
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DEALMATRIX on älykäs SaaS-alusta innovaatioiden kartoittamiseen. Parhaiden malliesimerkkin kautta pääsette
vain muutamassa minuutissa tutustumaan digitaaliseen innovaatio-kartoitukseen. Yhtä alustaa käyttäen yhteydenotto startup-yritykseen GDRP:n mukaisesti ja työvaiheiden sekä tietojen tehokas ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

DealMatrix GmbH
Schubertweg 4
2752 Wöllersdorf
Itävalta
+4313398100
http://www.dealmatrix.com
https://www.facebook.com/dealmatrix
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