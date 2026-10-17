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Hink GmbH

Tietoja
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"Nautinto ja intohimo" ovat motto, jonka mukaisesti maistuvia Hink -erikoisuuksia on valmistettu päivittäin jo yli 80 vuoden ajan. Hinkin tiimi panostaa kekseliäisyyteen ja luo hienostuneita tuotteita, jotka valmistetaan tarkkana käsityönä.

Erityisiä makuelämyksiä tarjoavat riistasta, siipikarjasta, vasikanlihasta ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Hink GmbH
Otto-Beyschlag-Gasse 3
1210 Wien
Itävalta
+43125823510
+431258235117
office@hink.wien
http://www.hink.wien
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