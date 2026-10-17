Hink GmbH
Tietoja
"Nautinto ja intohimo" ovat motto, jonka mukaisesti maistuvia Hink -erikoisuuksia on valmistettu päivittäin jo yli 80 vuoden ajan. Hinkin tiimi panostaa kekseliäisyyteen ja luo hienostuneita tuotteita, jotka valmistetaan tarkkana käsityönä.
"Nautinto ja intohimo" ovat motto, jonka mukaisesti maistuvia Hink -erikoisuuksia on valmistettu päivittäin jo yli 80 vuoden ajan. Hinkin tiimi panostaa kekseliäisyyteen ja luo hienostuneita tuotteita, jotka valmistetaan tarkkana käsityönä.
Erityisiä makuelämyksiä tarjoavat riistasta, siipikarjasta, vasikanlihasta ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Hink GmbH
Otto-Beyschlag-Gasse 3
1210 Wien
Itävalta
1210 Wien
Itävalta