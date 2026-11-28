Niissä määritellään mm. seuraavaa
- tuotevaatimukset käyttökelpoisuuden, yhteensopivuuden, turvallisuuden sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi
- prosessit ja menetelmät esim. asiantuntijoiden suorittamat tai sopimusten edellyttämät
- testaus- ja mittausmenetelmät raja-arvojen tai muiden vaatimusten vastaavuuden varmistamiseksi
- ehdot ja määritelmät liiketoimintakumppaneiden, testauslaitosten ja viranomaisten välisen viestinnän varmistamiseksi yhtenäistettyä terminologiaa hyödyntäen
- mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen vertailun
- varmistamat suunnittelu- ja tuotantoprosessien järkevän toteuttamisen
- vähentävät rutiininomaista työtä ja
- poistavat kaupankäynnin esteitä – kansallisella, koko Euroopan kattavalla sekä kansainvälisellä tasolla – ja
- helpottavat markkinoille siirtymistä
EU-standardit
Suurin osa Itävallassa tällä hetkellä voimassa olevista standardeista, joita on yli 20 000 normatiiviasiakirjan verran, on peräisin EU-tasolta. EU-standardit ("ÖNORM EN” Itävallassa) ovat identtisiä kaikissa EU- ja Efta-maissa ja siten poistavat ETA-maiden välisen kaupankäynnin esteitä. Niitä valmistellaan yhteistyössä kansallisiin komiteoihin osallistuvien alan edustajien ja asiantuntijoiden kanssa.
Eurooppalaiset standardointielimet:
- European Committee for Standardization (CEN)
- European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
Luettelo tärkeimmistä direktiiveistä ja niihin liittyvistä standardeista löytyy New Approach -sivuilta.
Kansainväliset standardit
EU-standardien lisäksi käytössä on myös maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä standardeja, jotka tunnetaan kansainvälisinä standardeina (ISO). Tällaiset kansainväliset standardit, jotka ovat käytössä Itävallassa, tunnetaan nimellä “ÖNORM ISO” -standardit. Useat kansainväliset standardit on hyväksytty myös EU-standardeihin ja siten sisällytetty kansainvälisiin standardeihin ("ÖNORM EN ISO”).
Kansainvälisiä standardointielimiä:
- International Organization for Standardization (ISO)
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- International Telecommunication Union (ITU)
Kansalliset standardit
Kansainvälisiä standardointielimiä:
Vaikka eurooppalaiset (ja kansainväliset) standardit muodostavat miltei 80 % itävaltalaisista standardeista, käytössä on myös Itävallan omia, kansallisia standardeja. Kansalliset ÖNORM-standardit ovat olleet ja ne on myös pääasiassa kehitetty niitä toimialoja varten, joilla ei ole tähän mennessä tarvittu kansainvälisiä standardeja.
Tuonti EU-maihin
Tavaroiden vapaa liikkuminen on eräs Euroopan unionin sisäisten markkinoiden perusvapauksia. Tämä tarkoittaa sitä että tuotteita, jotka ovat Itävallan markkinoilla – koska ne vastaavat EU-direktiivien sekä muiden standardien määrittelemiä pääasiallisia vaatimuksia, voidaan markkinoida myös muissa EU-maissa.
Mikäli kyseisiä tuotteita koskevia EU-standardeja ei ole tai mikäli kohdemaa edellyttää yhdenmukaisuutta kansallisten standardien kanssa, pyydämme ottamaan yhteyttä Itävallan standardointi-instituutin myynti- ja markkinointitiimiin.
Tuonti muihin kuin EU-maihin
Kansalliset (itävaltalaiset) ja EU-standardit määrittelevät itävaltalaisille tuotteille asetettavat korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tästä huolimatta tuotteiden muokkaaminen kohdemaan lainsäädännön asettamia vaatimuksia vastaaviksi voi osoittautua tarpeelliseksi, jotta ne voidaan viedä ko. markkinoille.
Mikäli haluat lisätietoa Itävallan standardeista ja lainsäädännöllisistä vaatimuksista, ota yhteyttä Itävallan standardointi-instituutin myynti- ja palvelutiimiin:
ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1
ON:n myynti- ja palvelutiimi toimittaa tarvittaessa kaikki tarvitsemasi standardit veloitusta vastaan. Pyynnöstä suoritetaan myös kohdemaata koskevia standardien vaatimusselvityksiä sekä hankintaan tarvittavat alkuperäisasiakirjat.
Standardien hankinta
Standardeja voi hakea maksutta internetissä Itävallan standardi-instituutin verkkosivuilla: www.on-norm.at/shop
Kirjoita hakukenttään hakusana, asiakirjan numero, otsikko joko kokonaisuudessaan tai osittain.
Saatavissa on noin 200 000 asiakirjaa, jotka ovat tarvittaessa ostettavissa:
- kaikki ÖNORM- standardit ja and ON –säännöt (ONR)
- kaikki EU-standardit (EN) saksaksi ja englanniksi
- kaikki kansainväliset standardit (ISO, IEC), ja lisäksi myös
- lukuisa määrä ulkomaisia standardeja (esim. saksalaiset DIN – standardit – myös saksaksi ja englanniksi).
ON
Sales & Service
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1
Itävallan standardointi-instituutti tarjoaa useita eri mahdollisuuksia sertifiointiin jotka todistavat tuotteiden vastaavan standardeja, kuten esimerkiksi “ÖNORM ... geprüft”. Myös muita yhdenmukaisuustodistuksia voi hankkia ON:sta, esimerkiksi ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER -merkintöjä.
Lisäksi ON:lla on myös oikeus myöntää EU:n yhdenmukaisuustodistuksia ja tehdastuotannon tarkastuksia koskevia todistuksia, joita vaaditaan rakennustarvikkeiden CE-merkintöjä varten.
Lisätietoja antaa:
ON CERT
Mr. Wolfgang Höhnl
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html?&L=1