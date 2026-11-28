Vuosikymmenten kokemuksen ansiosta Itävallan kauppan alan yrityksillä on valtavasti taitotietoa maailman markkinoista. Siten itävaltalaiset kauppan alan yritykset ovat hyvin hyödyllisiä viennin ja tuonnin liiketoiminnan kehittämisessä. Ulkomaankauppa - kahden markkina-alueen yhdistäminen itävaltalaisten yritysten avulla - on tullut yhä tärkeämmäksi.
Itävaltalaiset yritykset ovat oma luokkansa Keski- ja Itä-Euroopan markkinoiden yksityiskohtaisessa tietämyksessä. Kuitenkin, ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset on käytännössä edustettuna kaikilla maailman markkinoilla. Joustavuus, kaupan toimittamisen korkea taso mihin tahansa maailmassa ja asianomainen asiantuntemus ovat tehneet Itävallan ulkomaankaupan yrityksistä luotettavia ja haluttuja liikekumppaneita.
Itävallan ulkomaankauppa on todellinen menestystarina. Vuonna 2006 sekä viennissä että tuonnissa onnistuttiin rikkomaan 100 miljardin euron raja. Joka kolmas työpaikka on suoraan ja epäsuorasti riippuvainen ulkomaankaupasta. Ulkomaankaupan edistämiskeskus arvioi ulkomaankaupassa toimivien yritysten osuuden olevan 30 % koko viennistä. Kauppan alan yritysten osuus koko tuonnista on myös noin 30 %. Ulkomaankaupan edistämiskeskus ennustaa viennin ja tuonnin kasvua lähitulevaisuudessa, josta suuri osa luodaan ulkomaankaupan avulla.
Ulkomaankaupan edistämiskeskuksen arvioin mukaan ulkomaankauppa edesauttaa Itävallan arvon luomista 2-3 miljardilla eurolla. Itävallan ulkomaankaupassa toimivien yritysten taitotieto on luonut vankan pohjan Itävallan tuonnin menestykselle viime vuosien aikana.
Tarjous – Teidän etunne
Uuden ja joskus vaikeankin polun valitseminen on parasta tehdä kokeneen kumppanin kanssa. Uusien tuontimarkkinoiden kehittäminen, kumppanuus ja yhteistyö itävaltalaisen ulkomaankaupassa toimivan yrityksen kanssa on usein taloudellisesti turvallisin vaihtoehto yksittäisten markkinoiden kehittämiselle.
Yhteistyö itävaltalaisen kansainvälisesti toimivan yrityksen kanssa tarjoaa lukuisia etuja sekä kansallisille että kansainvälisille tuottajille:
- Markkinoille tuloon ja kehittämiseen liittyvien riskien minimointi
- Hyötynä kustannustehokkuus useiden vuosien kokemuksesta kaupankäynnissä
- Aikaeron ja pitkien välimatkojen luoman kuilun poistaminen
- Rahoitusstrategioiden ja logistiikan taitotiedon ja palveluiden hyödyntäminen
Tämä kotisivu tarjoaa:
- Osaavia yhteistyökumppaneita tuonnin ja viennin alalla
- Erinomaisen tietokannan Euroopan kauppa-alan asiantuntijoista
- Yhteistyökumppanin haun
- Tuotehaun
- Optimaalisen tavan myydä tai tuoda maahan tuotteita kustannustehokkaasti yhteistyössä luotettavan liikekumppanin kanssa EU:ssa, Keski- ja Itä-Euroopassa, Asiassa, Australiassa ja muualla maailmassa
- Yksityiskohtaista tietoa ulkomaankaupasta ja asiaan liittyviä aiheita
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