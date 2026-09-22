Austria: sede strategica per gli headquarters internazionali

Il gruppo tecnologico giapponese Canon sta ampliando la propria struttura organizzativa in Europa. La nuova regione comprende 26 Paesi dell'Europa centrale e orientale, dell'Asia centrale, del Caucaso e del Mediterraneo orientale. In futuro, le sue attività commerciali saranno coordinate da Vienna.



Canon non è affatto l'unica azienda internazionale a conoscere i vantaggi della capitale austriaca: la posizione centrale, la rete di collegamenti internazionali, la stabilità economica e il facile accesso ai mercati dell'Europa centrale e orientale rappresentano importanti punti di forza dal punto di vista delle imprese. Allo stesso tempo, l'elevata qualità della vita, il costo della vita equilibrato, il carattere internazionale della città e la sicurezza costituiscono fattori particolarmente apprezzati dai dipendenti nella scelta di una sede lavorativa.



Secondo uno studio della Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business), oltre un quarto di tutti gli headquarters presenti in Austria appartiene a imprese la cui sede centrale del gruppo si trova al di fuori del Paese. Sono stati rilevati più di 450 headquarters internazionali e oltre il 40% di essi ha sede a Vienna. Tra le società capogruppo figurano nomi di primo piano come Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens e il BMW Group, che hanno scelto di affidarsi al cuore pulsante dell'Europa.



Per le aziende dei Paesi confinanti, come la Germania e la Svizzera, avere una sede centrale in Austria è particolarmente vantaggioso grazie alla vicinanza geografica. Nella classifica dei dieci principali Paesi di provenienza delle società capogruppo estere, essi occupano rispettivamente il primo e il secondo posto. Tuttavia, l'insediamento di un quartier generale in Austria è interessante non solo per le imprese europee: al terzo posto si collocano gli Stati Uniti, mentre il Giappone occupa il settimo posto. Il 17% degli headquarters appartenenti ai Paesi presenti in questa classifica fa capo ad aziende provenienti da mercati extraeuropei. Questo dato evidenzia l'attrattività generale dell'Austria come sede strategica per il coordinamento delle attività internazionali.

Che si tratti di un hub regionale, della gestione di una divisione aziendale, di un centro di coordinamento per la cooperazione tra più Paesi o di strutture analoghe, l'Austria rappresenta una sede ideale per le attività commerciali internazionali.