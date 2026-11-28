In Austria le norme sono contraddistinte dal marchio ÖNORM e sono pubblicate dall' Austrian Standards International (Istituto normativo austriaco). L' Austrian Standards International organizza e coordina l'elaborazione di norme per i gruppi interessati appartenenti ai settori economia, amministrazione, scienza e tutela dei consumatori che incaricano i loro rappresentanti all'interno dei comitati. L’Istituto normativo austriaco coordina inoltre la partecipazione di esperti austriaci alle attività di normazione a livello europeo e mondiale in CEN e ISO.

Norme europee

Più del 90% delle norme attualmente vigenti in Austria è di carattere europeo o internazionale. Le Norme Europee (in Austria "ÖNORM EN") sono identiche in tutti i paesi membri dell'UE e dell'EFTA, in Turchia e in Macedonia, e tutte contribuiscono ad eliminare le barriere commerciali all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Le norme vengono stabilite congiuntamente e su base consensuale dai delegati dei comitati nazionali.

Organizzazioni a livello europeo:

Le Norme Europee costituiscono in molti casi lo strumento per l’adempimento ai requisiti fondamentali della legislazione europea (direttive UE) a livello pratico, creando i presupposti necessari per l’immissione dei prodotti sul mercato europeo.

Un elenco delle direttive e delle norme ad esse associate è consultabile in "New Approach" (en) .

Norme internazionali

Oltre alle Norme Europee esistono norme riconosciute in tutto il mondo: le cosiddette Norme Internazionali (ISO). Le Norme Internazionali adottate in Austria sono denominate "ÖNORM ISO". Molte Norme Internazionali sono allo stesso tempo Norme Europee e nazionali (in Austria: "ÖNORM EN ISO").

Organizzazioni a livello internazionale:

Norme nazionali

Le Norme Europee (e Internazionali) rappresentano oltre il 90% dell'intero apparato normativo austriaco. Tuttavia, esiste anche una serie di norme prettamente nazionali. Le ÖNORMEN nazionali sono state (e sono tuttora) elaborate soprattutto nei settori in cui fino ad oggi non si è registrata la necessità di norme sovranazionali.