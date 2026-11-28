Le norme costituiscono, per usare parole semplici, “regole della tecnica” che definiscono standard universalmente riconosciuti per prodotti, processi e servizi.
Le norme disciplinano, per esempio
- i requisiti che il prodotto deve soddisfare
per garantire idoneità all'uso, compatibilità, sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente
- i procedimenti e i processi
relativi, per esempio, all'esecuzione professionale dei lavori o all'assegnazione di incarichi
- i metodi di verifica e i processi di misurazione
per comprovare la conformità ai valori limite o a determinati requisiti
- i termini
per facilitare la comprensione tra partner commerciali e con clienti, ispettori e autorità, grazie a una terminologia comunemente riconosciuta
Le normative
- eliminano le barriere commerciali a livello nazionale, europeo e internazionale
- semplificano in questo modo la comparazione di prodotti e servizi
- permettono processi razionali di pianificazione e produzione
- riducono i lavori di routine
- e facilitano così l'accesso al mercato.
In Austria le norme sono contraddistinte dal marchio ÖNORM e sono pubblicate dall' Austrian Standards International (Istituto normativo austriaco). L' Austrian Standards International organizza e coordina l'elaborazione di norme per i gruppi interessati appartenenti ai settori economia, amministrazione, scienza e tutela dei consumatori che incaricano i loro rappresentanti all'interno dei comitati. L’Istituto normativo austriaco coordina inoltre la partecipazione di esperti austriaci alle attività di normazione a livello europeo e mondiale in CEN e ISO.
Norme europee
Più del 90% delle norme attualmente vigenti in Austria è di carattere europeo o internazionale. Le Norme Europee (in Austria "ÖNORM EN") sono identiche in tutti i paesi membri dell'UE e dell'EFTA, in Turchia e in Macedonia, e tutte contribuiscono ad eliminare le barriere commerciali all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Le norme vengono stabilite congiuntamente e su base consensuale dai delegati dei comitati nazionali.
Organizzazioni a livello europeo:
- Comitato Europeo per la Normazione (CEN)
- Comitato Europeo per la Normazione Elettrotecnica (CENELEC)
- Istituto Europeo di Normazione per le Telecomunicazioni (ETSI)
Le Norme Europee costituiscono in molti casi lo strumento per l’adempimento ai requisiti fondamentali della legislazione europea (direttive UE) a livello pratico, creando i presupposti necessari per l’immissione dei prodotti sul mercato europeo.
Un elenco delle direttive e delle norme ad esse associate è consultabile in "New Approach" (en) .
Norme internazionali
Oltre alle Norme Europee esistono norme riconosciute in tutto il mondo: le cosiddette Norme Internazionali (ISO). Le Norme Internazionali adottate in Austria sono denominate "ÖNORM ISO". Molte Norme Internazionali sono allo stesso tempo Norme Europee e nazionali (in Austria: "ÖNORM EN ISO").
Organizzazioni a livello internazionale:
- Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO)
- Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC)
- Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)
Norme nazionali
Le Norme Europee (e Internazionali) rappresentano oltre il 90% dell'intero apparato normativo austriaco. Tuttavia, esiste anche una serie di norme prettamente nazionali. Le ÖNORMEN nazionali sono state (e sono tuttora) elaborate soprattutto nei settori in cui fino ad oggi non si è registrata la necessità di norme sovranazionali.
Importare nei paesi UE
La libera circolazione delle merci rappresenta una delle libertà fondamentali del mercato unico europeo. Ciò significa che i prodotti autorizzati ad essere immessi sul mercato austriaco, perché conformi ai requisiti fondamentali previsti dalle direttive dell'UE e dalle norme corrispondenti, sono autorizzati in tutto lo Spazio Economico Europeo.
Per un corretto adempimento ai suddetti requisiti sono previste corrispondenti Norme Europee (EN) elaborate su richiesta della Commissione Europea e dell’EFTA. Per ulteriori informazioni sulle norme – europee o specifiche al paese di destinazione – da applicarsi, si prega di rivolgersi all’Istituto normativo austriaco .
Importare nei paesi extracomunitari
Le norme nazionali (austriache) ed europee stabiliscono un elevato livello di qualità e di sicurezza per i prodotti austriaci. Tuttavia può rendersi necessario l’adeguamento dei prodotti alle disposizioni legali e normative del paese di destinazione per poterli immettere sul mercato locale.
Per ulteriori informazioni sulle norme e disposizioni legali vigenti nel paese importatore si prega di rivolgersi al Customer Service dell'Austrian Standards:
Austrian Standards
Heinestraße 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-300
+43 1 213 00-355
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
Le informazioni sulle norme a cui deve essere conforme il prodotto che intendete importare dall'Austria vengono fornite di norma dal produttore. Per informazioni più dettagliate su tali norme, potete rivolgervi all'Austrian Standards.
L'Austrian Standards vi fornirà tutte le norme di cui avete bisogno (servizio a pagamento). Su richiesta, il personale dell'Austrian Standards effettua ricerche sulle norme vigenti nel paese di destinazione e procura i documenti originali.
Dove reperire le norme
Il primo indirizzo utile per il reperimento di norme, standard e altre normative austriache e internazionali è quello dell'Istituto normativo austriaco. Nel Negozio virtuale dell’Austrian Standards potrete ricercare e ordinare norme online gratuitamente 24 ore su 24 inserendo il criterio di ricerca, il codice o titolo del documento o una parte di esso. Nel campo di navigazione a destra è possibile perfezionare il risultato della ricerca utilizzando come criteri la data di validità o di emissione, il settore, l’emittente e il numero ICS.
Sono a disposizione degli utenti circa 200.000 documenti che possono essere acquisiti nella loro versione integrale (servizio a pagamento). Tra questi troverete:
- tutte le ÖNORMEN, comprese tutte le Norme Europee (EN) in tedesco e inglese
- le regole ONR (disposizioni simili a norme)
- tutte le Norme Internazionali (ISO, IEC) e
- una serie di norme straniere, per es. DIN (anch'esse in tedesco e inglese), SNV (Svizzera), BSI (Regno Unito) ecc.
- documenti di enti normativi quali ASTM, IEEE, …
L'Istituto normativo austriaco mette a disposizione, su richiesta, norme nazionali di tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.austrian-standards.at/en o rivolgersi a:
Austrian Standards
Heinestraße 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-300
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
Le norme definiscono i requisiti di qualità per prodotti e servizi, regolano procedimenti e processi e stabiliscono metodi di verifica. La certificazione permette a produttori o fornitori di dimostrare in modo attendibile che il loro prodotto/servizio soddisfa i requisiti previsti da una norma.
L’Istituto normativo austriaco offre svariate possibilità di certificazione
In caso di interesse, si prega di rivolgersi a:
Austrian Standards Certification
Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas, Director Certification
Heinestraße 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-413
+43 1 213 00-520
p.jonas@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/products-solutions/certification