Le imprese commerciali austriache dispongono di un know how incomparabile, frutto di decenni di esperienza sui mercati internazionali, utile al buon esito di trattative e affari di import/export. Il collegamento di due mercati ad opera di un impresa austriaca cresce sempre più di importanza.
Le imprese commerciali austriache si caratterizzano soprattutto per una approfondita conoscenza dei mercati centro-orientali europei, senza dimenticare, tuttavia, che esse sono ben rappresentate su tutti i mercati mondiali. La flessibilità e la competenza nel portare merci nel luogo desiderato, fanno dell'impresa commerciale austriaca un partner affidabile e ambito.
Del resto la storia del commercio con l'estero austriaco è una strada lastricata di successi: nel 2006 tanto l'esportazione che l'importazione hanno superato ognuno il muro dei 100 mld. di Euro. Ogni terzo posto di lavoro dipende direttamente o indirettamente dall'export. La Camera Federale per il Commercio Estero stima nell'ordine del 30% del valore totale dell'importazione la quota di commercio di transito derivata dalle aziende che operano nell'export. Anche la quota di commercio di transito realizzata dalle imprese di commercio si attesta sul 30%. Questi dati positivi dovrebbero confermarsi in crescita nei prossimi anni.
La Camera Federale per il Commercio Estero stima che il Valore della Produzione del Commercio di Transito si di ca. 2-3 mld. di Euro. Il know how austriaco costituisce un elemento fondante del successi commerciali raccolti dall'Austria all'estero negli ultimi anni.
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E' bene affrontare un percorso tanto nuovo quanto impervio affiancati da un partner d'esperienza. Scegliere di cooperare con un'azienda d'esportazione austriaca per aprire mercati esteri è certamente più sensato che avventurarsi direttamente e con le proprie forze nell'impresa.
Ecco gli innumerevoli vantaggi per produttori nazionali e internazionali, che scelgono di avvalersi dell'esperienza di aziende commerciali austriache:
- Riduzione del rischio d'impresa nell'apertura di nuovi mercati
- Know how decennale a prezzi competitivi
- Superamento dei limiti spazio-temporali
- Conoscenza delle migliori strategie in fatto di finanziamento e logistica
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