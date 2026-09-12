ATM Recyclingsystems GmbH
Predstavitev
ATM pomeni Arnold Technologie für Metallrecycling, ki temelji na 80 let izkušenj in je vodilno podjetje skupine ASCO Group InternationaI. Podjetje razvija, načrtuje in servisira kovinske reciklažne sisteme za pretvarjanje v sekundarne surovine po vsem svetu.
ATM pomeni Arnold Technologie für Metallrecycling, ki temelji na 80 let izkušenj in je vodilno podjetje skupine ASCO Group InternationaI. Podjetje razvija, načrtuje in servisira kovinske reciklažne sisteme za pretvarjanje v sekundarne surovine po vsem svetu.
Podjetje s sedežem v Fohnsdorfu nudi številne ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Avstrija
8753 Fohnsdorf
Avstrija