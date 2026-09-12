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ATM Recyclingsystems GmbH

Predstavitev
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ATM pomeni Arnold Technologie für Metallrecycling, ki temelji na 80 let izkušenj in je vodilno podjetje skupine ASCO Group InternationaI. Podjetje razvija, načrtuje in servisira kovinske reciklažne sisteme za pretvarjanje v sekundarne surovine po vsem svetu.

Podjetje s sedežem v Fohnsdorfu nudi številne ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Avstrija
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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