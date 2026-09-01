Coolibree GmbH

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Kreativna industrija
Arhitektura
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Obnovljiva energija
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Energetska industrija
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Vino / Pivo / Žgane pijače
Bio živila
Hrana / Brezalkoholne pijače
Šport / Prosti čas
Industrija / Stroji / Materiali
Elektrika / Elektronika / Mehatronika
Projektiranje in inženiring tovarniških objektov / Smart Factory
Kemijska industrija / Plastika
Papir / Embalaža
Novi materiali / Kompoziti
Kovine / Predelava kovin
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Avtomobilska industrija
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Life Science in farmacija
Zdravstveni sistem in institucije
Medicinska tehnologija in laboratorijska oprema