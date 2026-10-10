slovenščina
Seitennavigation
Inhalt

E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Predstavitev
logotip

Družinsko podjetje Hawle, ustanovljeno leta 1948, je vodilno v svetovnem merilu v proizvodnji težjih armatur. Skupina Hawle Austria proizvaja kakovostno opremo za pitno vodo in kanalizacijo z dolgo življenjsko dobo v skladu z evropskimi normami in standardi.

Edinstveno 10-letno jamstvo za kakovost na področju oskrbe ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Avstrija
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
vCard