E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Predstavitev
Družinsko podjetje Hawle, ustanovljeno leta 1948, je vodilno v svetovnem merilu v proizvodnji težjih armatur. Skupina Hawle Austria proizvaja kakovostno opremo za pitno vodo in kanalizacijo z dolgo življenjsko dobo v skladu z evropskimi normami in standardi.
Družinsko podjetje Hawle, ustanovljeno leta 1948, je vodilno v svetovnem merilu v proizvodnji težjih armatur. Skupina Hawle Austria proizvaja kakovostno opremo za pitno vodo in kanalizacijo z dolgo življenjsko dobo v skladu z evropskimi normami in standardi.
Edinstveno 10-letno jamstvo za kakovost na področju oskrbe ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Avstrija
4840 Vöcklabruck
Avstrija