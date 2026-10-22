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GD European Land Systems - Steyr GmbH

Predstavitev
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General Dynamics European Land Systems (GDELS) je hčerinsko podjetje družbe General Dynamics Corporation, ki je s podružnicami zastopana v Nemčiji, Avstriji, Španiji in Švici.

Podjetje z več kot 1.870 tehnično odlično usposobljenimi zaposlenimi razvija, proizvaja in dobavlja oklepna vozila na kolesih ali gosenicah, ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

GD European Land Systems - Steyr GmbH
Bleibtreustraße 2
1110 Wien
Avstrija
+431760640
+4317698149
office@gdels.com
http://www.gdels.com
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