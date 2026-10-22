GD European Land Systems - Steyr GmbH
Predstavitev
General Dynamics European Land Systems (GDELS) je hčerinsko podjetje družbe General Dynamics Corporation, ki je s podružnicami zastopana v Nemčiji, Avstriji, Španiji in Švici.
General Dynamics European Land Systems (GDELS) je hčerinsko podjetje družbe General Dynamics Corporation, ki je s podružnicami zastopana v Nemčiji, Avstriji, Španiji in Švici.
Podjetje z več kot 1.870 tehnično odlično usposobljenimi zaposlenimi razvija, proizvaja in dobavlja oklepna vozila na kolesih ali gosenicah, ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
GD European Land Systems - Steyr GmbH
Bleibtreustraße 2
1110 Wien
Avstrija
1110 Wien
Avstrija