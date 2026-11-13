H+H SYSTEM GmbH
Predstavitev
H+H SYSTEM na pregleden in prostorsko učinkovit način razporedi zdravila, laboratorijski pribor in raznovrstne majhne predmete. Prilagodljivo porazdelitev je mogoče opraviti hitro in preprosto ter se v nasprotju s togimi sistemi za vstavljanje prilagoditi prostorskim potrebam.
H+H SYSTEM na pregleden in prostorsko učinkovit način razporedi zdravila, laboratorijski pribor in raznovrstne majhne predmete. Prilagodljivo porazdelitev je mogoče opraviti hitro in preprosto ter se v nasprotju s togimi sistemi za vstavljanje prilagoditi prostorskim potrebam.
H+H dobavlja izdelane aluminijaste ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Avstrija
5350 Strobl
Avstrija