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H+H SYSTEM GmbH

Predstavitev
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H+H SYSTEM na pregleden in prostorsko učinkovit način razporedi zdravila, laboratorijski pribor in raznovrstne majhne predmete. Prilagodljivo porazdelitev je mogoče opraviti hitro in preprosto ter se v nasprotju s togimi sistemi za vstavljanje prilagoditi prostorskim potrebam.

H+H dobavlja izdelane aluminijaste ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Avstrija
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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