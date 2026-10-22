Head Sport GmbH
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Sedež podjetja
6921 Kennelbach
Avstrija
Profil podjetja
Že od leta 1950 je HEAD sinonim za inovativno oblikovanje, tehnično odličnost in strast do športa. HEAD trži mednarodni portfelj blagovnih znamk:
• HEAD (izdelki za zimske športe, športe z loparji in plavanje)
• PENN (tenis in žogice za reketbal)
• TYROLIA (smučarske vezi)
• MARES / SSI / rEvo (potapljaška oprema in usposabljanje)
• LiveAboard (potapljaška potovanja)
• ZOGGS (plavalna oprema)
• INDIGO (oprema za smučanje in deskanje na snegu)
• AQUALUNG (izdelki za potapljanje in snorklanje)
Poslovne priložnosti
HEAD SMUČI/ ČEVLJI /VEZI – TOP ZMOGLJIVOST ZA IZPOSOJO IN PRODAJO
Profesionalna distribucijska mreža HEAD zagotavlja zanesljivo in nemoteno oskrbo z izdelki HEAD – trgovcem in organizacijam za izposojo pa nudi najvišjo raven storitev in podpore.
HEAD je sinonim zai premišljene rešitve za smučarsko izposojo ter visokokakovostne izdelke za prodajo. Številni največji ponudniki smučarske izposoje po svetu se zanašajo na HEAD – in imajo koristi od izkušenj ter strokovnega znanja, ki jih je HEAD pridobil skozi dolgoletno sodelovanje z mednarodnimi partnerji v segmentu izposoje.