© Head Sport GmbH

HEAD SMUČI/ ČEVLJI /VEZI – TOP ZMOGLJIVOST ZA IZPOSOJO IN PRODAJO

Profesionalna distribucijska mreža HEAD zagotavlja zanesljivo in nemoteno oskrbo z izdelki HEAD – trgovcem in organizacijam za izposojo pa nudi najvišjo raven storitev in podpore.

HEAD je sinonim zai premišljene rešitve za smučarsko izposojo ter visokokakovostne izdelke za prodajo. Številni največji ponudniki smučarske izposoje po svetu se zanašajo na HEAD – in imajo koristi od izkušenj ter strokovnega znanja, ki jih je HEAD pridobil skozi dolgoletno sodelovanje z mednarodnimi partnerji v segmentu izposoje.