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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Predstavitev
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Preteklost in sedanjost, umetnost in užitek - doživite poseben pridih vrhunskega hotela v osrčju Dunaja. Tradicionalen hotel Ambassador se nahaja v zgodovinstem središču mesta med Štefanovim trgom/Stephansplatz in Državno opero/Staatsoper in je idealna izhodiščna točka za odkrivanje Dunaja.

Prostorne in individualno ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Avstrija
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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