Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Predstavitev
Preteklost in sedanjost, umetnost in užitek - doživite poseben pridih vrhunskega hotela v osrčju Dunaja. Tradicionalen hotel Ambassador se nahaja v zgodovinstem središču mesta med Štefanovim trgom/Stephansplatz in Državno opero/Staatsoper in je idealna izhodiščna točka za odkrivanje Dunaja.
Preteklost in sedanjost, umetnost in užitek - doživite poseben pridih vrhunskega hotela v osrčju Dunaja. Tradicionalen hotel Ambassador se nahaja v zgodovinstem središču mesta med Štefanovim trgom/Stephansplatz in Državno opero/Staatsoper in je idealna izhodiščna točka za odkrivanje Dunaja.
Prostorne in individualno ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Avstrija
1010 Wien
Avstrija