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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

Predstavitev
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JOANNEUM RESEARCH razvija rešitve in tehnologije za gospodarstvo in industrijo v številnih panogah in izvaja vrhunske raziskave na mednarodnem nivoju.

Panoga

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Stopite z nami v stik

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