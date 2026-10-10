Kuhn Baumaschinen GmbH
Predstavitev
Skupina KUHN je razdeljena na dve strateški podjetniški veji, gradbeni stroji in nakladalna tehnika. Ime KUHN s hčerinskimi podjetji na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Hrvaškem, v Bosni, Sloveniji, na Poljskem, v Švici in Nemčiji je sinonim za zanesljivega partnerja na področju gradbeništva, transporta, skladiščenja in ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Kuhn Baumaschinen GmbH
Kuhn Straße 1
5301 Eugendorf
Avstrija
5301 Eugendorf
Avstrija