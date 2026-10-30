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MTA-Messtechnik GmbH

Predstavitev
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MTA Messtechnik GmbH se osredotoča na raziskovanje in razvijanje tehnologij na področju voda ter odpadnih voda in izdeluje tehnično inovativne proizvode.

MTA Messtechnik GmbH je vodilni pri aplikacijah za pregled in vzdrževanje komunalnih sistemov za vodo in odpadno vodo, vključno s čiščenjem mrež pitne vode.
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Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Avstrija
+43421271491
office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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