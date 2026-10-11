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Münzer Bioindustrie GmbH

Predstavitev
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Obseg storitev družbe Münzer Bioindustrie GmbH vključuje odstranjevanje tekočih odpadkov ter zbiranje in predelavo odpadnih jedilnih olj.

Podjetje išče: Poslovne partnerje

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Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

O podjetju

Profil podjetja

Münzer Bioindustrie GmbH je lastniško vodena poslovno razvejana skupina podjetij s sedežem v Avstriji. Obseg storitev podjetja vključuje odstranjevanje tekočih odpadkov, zbiranje in predelavo odpadnih jedilnih olj za proizvodnjo biodizla, čiščenje industrijskih naprav ter recikliranje kablov in elektronskih odpadkov.
Družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1991, je eden največjih zbiralcev in trgovcev z odpadnimi jedilnimi olji v Evropi. V dunajskem naftnem pristanišču Lobau Münzer upravlja največji avstrijski obrat za proizvodnjo biodizla. Glavni cilj podjetja je razogljičenje prometnega in transportnega sektorja. Več kot 800 zaposlenih na treh celinah je v poslovnem letu 2024/25 ustvarilo več kot 360 milijonov evrov prihodkov.

Osebe
© Münzer Bioindustrie GmbH
Osebe
© Münzer Bioindustrie GmbH
Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Od odpadka do energije

Münzer nenehno išče nove partnerje in možnosti sodelovanja na področju zbiranja odpadnega jedilnega olja. Kot podjetje s področja krožnega gospodarstva predeluje uporabljeno jedilno olje v trajnostni biodizel in s tem prispeva k razogljičenju prometnega sektorja.
Poleg tega je Münzer vedno zainteresiran za nova sodelovanja na področju naprednih surovin. Podjetje se veseli izmenjave z družbami, ki zbirajo in dobavljajo ustrezne odpadne materiale in surovine.

Stavba podjetja
© Münzer Bioindustrie GmbH