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Hexagon | NEXTSENSE

Predstavitev
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Kot vodilni svetovni tehnološki ponudnik je NEXTSENSE razvil patentiran princip CALIPRI. Merjenje profilov brez dotika in pregled površin z avtomatičnimi popravki nagibov in zasukov omogoča, da se povsem izključiti vpliv uporabnika.

Mobilni in stacionarni sistemi za merjenje in testiranje se uporabljajo za oceno rež ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Avstrija
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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