Hexagon | NEXTSENSE
Predstavitev
Kot vodilni svetovni tehnološki ponudnik je NEXTSENSE razvil patentiran princip CALIPRI. Merjenje profilov brez dotika in pregled površin z avtomatičnimi popravki nagibov in zasukov omogoča, da se povsem izključiti vpliv uporabnika.
Kot vodilni svetovni tehnološki ponudnik je NEXTSENSE razvil patentiran princip CALIPRI. Merjenje profilov brez dotika in pregled površin z avtomatičnimi popravki nagibov in zasukov omogoča, da se povsem izključiti vpliv uporabnika.
Mobilni in stacionarni sistemi za merjenje in testiranje se uporabljajo za oceno rež ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Avstrija
8053 Graz
Avstrija