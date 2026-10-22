Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Sedež podjetja
1010 Wien
Avstrija
4021 Linz
Avstrija
Profil podjetja
Avstrijsko družinsko podjetje Plasser & Theurer že več kot 70 let oblikuje standarde na področju gradnje tirov. Pionir gradnje železnic je dostavil že 17.800 strojev v 110 držav.
Paleta strojev pokriva skoraj vse delovne procese, ki so potrebni za vzdrževanje, novogradnjo in rekonstrukcijo železniških tirov. Z globalnim servisom se skupaj z 22 partnerskimi podjetji skrbi za izdelke v desetletnem življenjskem ciklu. Za nove ponudbe so značilni enostavno upravljanje zahvaljujoč umetni inteligenci, končne rešitve in podnebju prijazni pogoni.
Poslovne priložnosti
Izvoz železniških gradbenih strojev
Plasser & Theurer nudi stroje in strojne sisteme za naslednje naloge gradnje in vzdrževanja železniških tirov:
• polnjenje
• razporeditev in izravnavanje proda
• stabilizacijo in zgoščenost
• čiščenje grede
• izboljšanje planuma
• materialno logistiko
• rekonstrukcijo proge in izgradnjo nove proge
• preoblikovanje in gradnjo novih kretnic
• mobilno obdelavo tirnic
• meritvena dela
• gradnjo voznega voda
• vzdrževanje proge s progovnimi vozili za tirno vzdrževanje
• posebne naloge