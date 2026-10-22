© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

Avstrijsko družinsko podjetje Plasser & Theurer že več kot 70 let oblikuje standarde na področju gradnje tirov. Pionir gradnje železnic je dostavil že 17.800 strojev v 110 držav.

Paleta strojev pokriva skoraj vse delovne procese, ki so potrebni za vzdrževanje, novogradnjo in rekonstrukcijo železniških tirov. Z globalnim servisom se skupaj z 22 partnerskimi podjetji skrbi za izdelke v desetletnem življenjskem ciklu. Za nove ponudbe so značilni enostavno upravljanje zahvaljujoč umetni inteligenci, končne rešitve in podnebju prijazni pogoni.

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