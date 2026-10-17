Raiffeisen Landesbank Kärnten und Revisionsverband eGen
Stopite z nami v stikNazaj NaprejNazaj Naprej
Stopite z nami v stik
2 Podružnice v tej državi
RAP - Raiffeisen Leasing d.o.o.
Letališka cesta 29A
1000 Ljubljana
Slovenija
1000 Ljubljana
Slovenija
R-IMMO-S D.O.O.
Letališka cesta 29A
1000 Ljubljana
Slovenija
1000 Ljubljana
Slovenija
Sedež podjetja
Raiffeisen Landesbank Kärnten und Revisionsverband eGen
Kardinalplatz 5/2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Avstrija
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Avstrija
Raiffeisen Landesbank Kärnten und Revisionsverband eGen
Morog 24
9020 Klagenfurt
Avstrija
9020 Klagenfurt
Avstrija