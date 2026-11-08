Redblocsystems nudi donosen montažni sistem, ki se obrestuje v najkrajšem možnem času. Visokokakovostni stenski elementi se lahko industrijsko učinkovito in gospodarno proizvedejo iz opeke, apneno silikatnih zidakov, celičastega betona, betonskih zidakov ter ostalih mineralnih gradbenih materialov.

Prednosti:

- preizkušena montažna tehnologija

- sprotna proizvodnja („ just-in-time“)

- visoka kakovost in natančnost

- natančni izrezi (strešine, okna, itd.)

- kratek čas gradnje

- predvidljivi stroški

- možne so vse vrste stavb

Redblocsystems združuje odlične prednosti masivne gradnje pri stanovanjski kakovosti, trajnosti, toplotni in zvočni izolaciji z večjo učinkovitostjo montažne gradnje.

© Redbloc | Redblocsystems GmbH