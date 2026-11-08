Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems nudi donosen montažni sistem, ki se obrestuje v najkrajšem možnem času. Visokokakovostni stenski elementi se lahko industrijsko učinkovito in gospodarno proizvedejo iz opeke, apneno silikatnih zidakov, celičastega betona, betonskih zidakov ter ostalih mineralnih gradbenih materialov.
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Sedež podjetja
4600 Wels
Avstrija
Profil podjetja
Redblocsystems nudi donosen montažni sistem, ki se obrestuje v najkrajšem možnem času. Visokokakovostni stenski elementi se lahko industrijsko učinkovito in gospodarno proizvedejo iz opeke, apneno silikatnih zidakov, celičastega betona, betonskih zidakov ter ostalih mineralnih gradbenih materialov.
Prednosti:
- preizkušena montažna tehnologija
- sprotna proizvodnja („ just-in-time“)
- visoka kakovost in natančnost
- natančni izrezi (strešine, okna, itd.)
- kratek čas gradnje
- predvidljivi stroški
- možne so vse vrste stavb
Redblocsystems združuje odlične prednosti masivne gradnje pri stanovanjski kakovosti, trajnosti, toplotni in zvočni izolaciji z večjo učinkovitostjo montažne gradnje.
Poslovne priložnosti
PRIHODNOST GRADNJE. UČINKOVITO IN POPOLNOMA AVTOMATIZIRANO.
Redblocsystems nudi polno in delno avtomatske naprave za predizdelavo stenskih elementov na ključ. Deli se izdelajo po meri. Vse posebne oblike, kot pri strešinah, inštalacijskih kanalih, odprtinah za okna in vrata, se izdelajo avtomatično.
Redblocsystems razpolaga s potrebnimi tehničnimi soglasji v gradbeništvu in nudi svoje znanje pri odobritvi licenc. Redblocsystems je rešitev za pomanjkanja kadrov v prihodnosti in povečuje produktivnost v gradnji.
Ciljna skupina so proizvajalci gradbenega materiala in gradbena podjetja.