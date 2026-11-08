slovenščina
Seitennavigation
Inhalt

Redbloc | Redblocsystems GmbH

Predstavitev
logotip

Redblocsystems nudi donosen montažni sistem, ki se obrestuje v najkrajšem možnem času. Visokokakovostni stenski elementi se lahko industrijsko učinkovito in gospodarno proizvedejo iz opeke, apneno silikatnih zidakov, celičastega betona, betonskih zidakov ter ostalih mineralnih gradbenih materialov.

Podjetje išče: Stranke

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Avstrija
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
vCard
O podjetju

Profil podjetja

Redblocsystems nudi donosen montažni sistem, ki se obrestuje v najkrajšem možnem času. Visokokakovostni stenski elementi se lahko industrijsko učinkovito in gospodarno proizvedejo iz opeke, apneno silikatnih zidakov, celičastega betona, betonskih zidakov ter ostalih mineralnih gradbenih materialov.

Prednosti:
- preizkušena montažna tehnologija
- sprotna proizvodnja („ just-in-time“)
- visoka kakovost in natančnost
- natančni izrezi (strešine, okna, itd.)
- kratek čas gradnje
- predvidljivi stroški
- možne so vse vrste stavb

Redblocsystems združuje odlične prednosti masivne gradnje pri stanovanjski kakovosti, trajnosti, toplotni in zvočni izolaciji z večjo učinkovitostjo montažne gradnje.

fotografija proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
fotografija proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

PRIHODNOST GRADNJE. UČINKOVITO IN POPOLNOMA AVTOMATIZIRANO.

Redblocsystems nudi polno in delno avtomatske naprave za predizdelavo stenskih elementov na ključ. Deli se izdelajo po meri. Vse posebne oblike, kot pri strešinah, inštalacijskih kanalih, odprtinah za okna in vrata, se izdelajo avtomatično.

Redblocsystems razpolaga s potrebnimi tehničnimi soglasji v gradbeništvu in nudi svoje znanje pri odobritvi licenc. Redblocsystems je rešitev za pomanjkanja kadrov v prihodnosti in povečuje produktivnost v gradnji.

Ciljna skupina so proizvajalci gradbenega materiala in gradbena podjetja.

fotografija proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH