SANLAS Holding GmbH
Predstavitev
Sanlas Holding GmbH je eden izmed najpomembnejših izvajalcev zdravstvenega varstva v Avstriji in upravlja 12 zdravstvenih ustanov ter 2 hotela.
Sanlas Holding GmbH je eden izmed najpomembnejših izvajalcev zdravstvenega varstva v Avstriji in upravlja 12 zdravstvenih ustanov ter 2 hotela.
Sanlas Holding GmbH nudi pacientom iz vsega sveta popolno oskrbo pred, med in po bivanju (pridobitev vize, prevodi itd.).
Spekter storitev obsega nevrološko, ortopedsko, ...
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Sedež podjetja
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Avstrija
8010 Graz
Avstrija