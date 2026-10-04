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SANLAS Holding GmbH

Predstavitev
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Sanlas Holding GmbH je eden izmed najpomembnejših izvajalcev zdravstvenega varstva v Avstriji in upravlja 12 zdravstvenih ustanov ter 2 hotela.

Sanlas Holding GmbH nudi pacientom iz vsega sveta popolno oskrbo pred, med in po bivanju (pridobitev vize, prevodi itd.).
Spekter storitev obsega nevrološko, ortopedsko, ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Avstrija
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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