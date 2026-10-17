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"Snowsports GmbH"

Predstavitev
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy (Akademija zimskih športov) je specializirana za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje učiteljev smučanja in deskanja na snegu, razvoj projektov zimskih športov na snegu ter svetovanje na področju zimskega športnega turizma.

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Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Avstrija
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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O podjetju

Profil podjetja

Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativno avstrijsko podjetje, specializirano za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje učiteljev smučanja in deskanja na snegu, razvoj mednarodnih projektov zimskih športov na snegu ter profesionalno svetovanje v zimskem športnem turizmu.
Glavna področja:
• Izobraževanja za avstrijske učitelje smučanja in deskanja na snegu v nemškem in angleškem jeziku
• Svetovanje in razvoj projektov za spodbujanje zimskih športov na snegu
• Alternativni koncepti za razvoj zimskih športov na snegu v urbanih okoljih
• Izobraževanja v Avstriji ali na mednarodni lokaciji projektnega partnerja

Kot kompetenčni partner s 50-letnimi izkušnjami v industriji zimskih športov stojita za nas v sodelovanju s projektnimi partnerji v ospredju kakovost in strast.

Osebe
Martin Dolezal, CEO; Johann Reisenberger, COO © Snowsports Academy
Simbolična slika
© Snowsports Academy
Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Projekti zimskih športov v turizmu

Stranke in partnerji imajo koristi od obsežnih mednarodnih izkušenj vodstvene ekipe in zaposlenih v Snowsports Academy pri vzpostavljanju in razvoju različnih segmentov poslovanja v industriji zimskih športov.

B2B
• Tečaji izobraževanja učiteljev smučanja v Avstriji ali na mednarodni lokaciji projektnega partnerja
• Tečaji izobraževanja učiteljev deskanja na snegu v Avstriji ali na mednarodni lokaciji projektnega partnerja
• Koncepti vodenja poslovanja in marketinški koncepti
• Razvoj turizma na področju zimskih športov

B2C
• Udeleženci izobraževalnih tečajev in treningov za učitelje smučanja in deskanja na snegu

Osebe
© Snowsports Academy