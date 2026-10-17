Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativno avstrijsko podjetje, specializirano za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje učiteljev smučanja in deskanja na snegu, razvoj mednarodnih projektov zimskih športov na snegu ter profesionalno svetovanje v zimskem športnem turizmu.

Glavna področja:

• Izobraževanja za avstrijske učitelje smučanja in deskanja na snegu v nemškem in angleškem jeziku

• Svetovanje in razvoj projektov za spodbujanje zimskih športov na snegu

• Alternativni koncepti za razvoj zimskih športov na snegu v urbanih okoljih

• Izobraževanja v Avstriji ali na mednarodni lokaciji projektnega partnerja

Kot kompetenčni partner s 50-letnimi izkušnjami v industriji zimskih športov stojita za nas v sodelovanju s projektnimi partnerji v ospredju kakovost in strast.

Martin Dolezal, CEO; Johann Reisenberger, COO © Snowsports Academy