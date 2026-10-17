"Snowsports GmbH"
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Sedež podjetja
1210 Wien
Avstrija
Profil podjetja
Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativno avstrijsko podjetje, specializirano za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje učiteljev smučanja in deskanja na snegu, razvoj mednarodnih projektov zimskih športov na snegu ter profesionalno svetovanje v zimskem športnem turizmu.
Glavna področja:
• Izobraževanja za avstrijske učitelje smučanja in deskanja na snegu v nemškem in angleškem jeziku
• Svetovanje in razvoj projektov za spodbujanje zimskih športov na snegu
• Alternativni koncepti za razvoj zimskih športov na snegu v urbanih okoljih
• Izobraževanja v Avstriji ali na mednarodni lokaciji projektnega partnerja
Kot kompetenčni partner s 50-letnimi izkušnjami v industriji zimskih športov stojita za nas v sodelovanju s projektnimi partnerji v ospredju kakovost in strast.
Poslovne priložnosti
Projekti zimskih športov v turizmu
Stranke in partnerji imajo koristi od obsežnih mednarodnih izkušenj vodstvene ekipe in zaposlenih v Snowsports Academy pri vzpostavljanju in razvoju različnih segmentov poslovanja v industriji zimskih športov.
B2B
• Tečaji izobraževanja učiteljev smučanja v Avstriji ali na mednarodni lokaciji projektnega partnerja
• Tečaji izobraževanja učiteljev deskanja na snegu v Avstriji ali na mednarodni lokaciji projektnega partnerja
• Koncepti vodenja poslovanja in marketinški koncepti
• Razvoj turizma na področju zimskih športov
B2C
• Udeleženci izobraževalnih tečajev in treningov za učitelje smučanja in deskanja na snegu