STEYR ARMS GmbH
Predstavitev
STEYR ARMS GMBH je vodilni avstrijski proizvajalec ročnega strelnega orožja za vojsko, policijo in varnostne sile.
STEYR ARMS GMBH je vodilni avstrijski proizvajalec ročnega strelnega orožja za vojsko, policijo in varnostne sile.
Izvozni delež znaša več kot 95 %, s čimer je STEYR ARMS GMBH globalni igralec na tem področju. Kakovosti, natančnosti in zanesljivosti njihovih produktov zaupajo vojaške sile, policija in druge državne ...
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Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
STEYR ARMS GmbH
Ramingtal 46
4442 Kleinraming
Avstrija
4442 Kleinraming
Avstrija