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STEYR ARMS GmbH

Predstavitev
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STEYR ARMS GMBH je vodilni avstrijski proizvajalec ročnega strelnega orožja za vojsko, policijo in varnostne sile.
Izvozni delež znaša več kot 95 %, s čimer je STEYR ARMS GMBH globalni igralec na tem področju. Kakovosti, natančnosti in zanesljivosti njihovih produktov zaupajo vojaške sile, policija in druge državne ...

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Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

STEYR ARMS GmbH
Ramingtal 46
4442 Kleinraming
Avstrija
+4372528960
+43725278621
office@steyr-arms.com
https://www.steyr-arms.com
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