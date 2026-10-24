STRABAG AG
Predstavitev
STRABAG Water Technologies gradi čistilne naprave, naprave za pripravo pitne vode in preproste čistilne naprave za trdne odpadke, vključno z izgradnjo ustreznih odlagališč v Srednji in Jugovzhodni Evropi ter v izbranih državah zunaj Evrope.
Panoga
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Podružnice v tej državi
STRABAG d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Slovenija
1000 Ljubljana
Slovenija
Sedež podjetja
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Avstrija
1220 Wien
Avstrija
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Avstrija
9800 Spittal an der Drau
Avstrija
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Avstrija
3382 Loosdorf
Avstrija
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Avstrija
4614 Marchtrenk
Avstrija