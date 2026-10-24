slovenščina
Seitennavigation
Inhalt

STRABAG AG

Predstavitev
logotip

STRABAG Water Technologies gradi čistilne naprave, naprave za pripravo pitne vode in preproste čistilne naprave za trdne odpadke, vključno z izgradnjo ustreznih odlagališč v Srednji in Jugovzhodni Evropi ter v izbranih državah zunaj Evrope.

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Podružnice v tej državi

STRABAG d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Slovenija
+38615466700
+38615466701
strabag.si@strabag.com
http://www.strabag.si
vCard

Sedež podjetja