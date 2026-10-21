Syncraft GmbH
Predstavitev
Avstrijsko visokotehnološko podjetje s sedežem na Tirolskem SYNCRAFT že več kot 10 let načrtuje in gradi elektrarne po vsem svetu, ki proizvajajo elektriko, toploto in obnovljiv ogljik iz gozdnih lesenih ostankov.
Avstrijsko visokotehnološko podjetje s sedežem na Tirolskem SYNCRAFT že več kot 10 let načrtuje in gradi elektrarne po vsem svetu, ki proizvajajo elektriko, toploto in obnovljiv ogljik iz gozdnih lesenih ostankov.
Elektrarne na les, ki so prijazne do podnebja
Elektrarne so prijazne do okolja, če se proizvedeni ogljik ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Avstrija
6130 Schwaz
Avstrija