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Syncraft GmbH

Predstavitev
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Avstrijsko visokotehnološko podjetje s sedežem na Tirolskem SYNCRAFT že več kot 10 let načrtuje in gradi elektrarne po vsem svetu, ki proizvajajo elektriko, toploto in obnovljiv ogljik iz gozdnih lesenih ostankov.

Elektrarne na les, ki so prijazne do podnebja
Elektrarne so prijazne do okolja, če se proizvedeni ogljik ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Avstrija
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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