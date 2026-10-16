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Wirtschaftskammer Kärnten

Predstavitev
Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Wirtschaftskammer Kärnten
Europaplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Avstrija
+43590904
+43590904
wirtschaftskammer@wkk.or.at
http://wko.at/ktn/
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