Rešitve tehničnega varovanja za kritično infrastrukturo
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Hotel One66, Celovška cesta 166, 1000 Ljubljana
SI
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Advantage Austria Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Advancis Austria GmbH organizira dogodek: Rešitve tehničnega varovanja za kritično infrastrukturo.
Dogodek je namenjen vodilnim strokovnjakom, odločevalcem in tehničnim ekipam, ki se vsakodnevno soočajo z izzivi zaščite in upravljanja kritične infrastrukture. Predstavili bomo napredne rešitve, praktične pristope ter trende, ki oblikujejo prihodnost varnosti, odpornosti in neprekinjenega poslovanja.
Kdaj? 5. november 2026
Kje? Ljubljana, Hotel One66, Celovška cesta 166, 1000 Ljubljana
Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
Kaj boste pridobili?
- vpogled v trende in tehnologije, ki bodo zaznamovali leto 2027 in naprej
- praktične pristope za centralizacijo in avtomatizacijo varnostnih procesov
- strategije za integracijo fizične in informacijske varnosti
- izmenjavo izkušenj z vodilnimi strokovnjaki iz prakse
- priložnost za mreženje
Program dogodka (v pdf-verziji tukaj):
|09.40 – 9.55
|REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
|9.55 –10.00
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UVODNI POZDRAV
Mengfan Böhm | Namestnica direktorja ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
|10.00 – 10.30
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KRITIČNA INFRASTRUKTURA: VAROVANJE PRISTANIŠČ, ENERGETSKIH OBJEKTOV IN OSTALE KRITIČNE INFRASTRUKTURE S PELCO REŠITVAMI
Dario Radosevic | Motorola Solutions
|10.30 – 11.00
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LOGIQALCORE ARCHITECTURE KOT TEMELJ ODPORNIH VIDEO EKOSISTEMOV
Ivan Sval | Secure Logiq
|11.00 – 11.30
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UPRAVLJANJE VARNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE V REALNEM ČASU: CENTRALIZACIJA, AVTOMATIZACIJA IN USKLAJEN OPERATIVNI ODZIV
Sergej Piculin | Advancis Austria GmbH
|11.30 – 12.00
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NAPOVEDI V KIBERNETSKI VARNOSTI
Davor Filipovič | Kontron SI d.o.o.
|12.00 – 13.00
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Q&A NETWORKING
Dario Radosevic | Motorola Solutions
Ivan Sval | Secure Logiq
Sergej Piculin | Advancis Austria GmbH
Davor Filipovič | Kontron SI d.o.o.
|13.00 – 14.00
|KOSILO
Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno.
Prijave sprejemamo na ljubljana@advantageaustria.org najkasneje do 26. oktobra 2026.
Izkoristite to posebno priložnost za mreženje, nove ideje in skupne projekte. Skupaj oblikujmo varno prihodnost!
Prisrčno vabljeni!