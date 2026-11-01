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Srečajte se z avstrijskimi podjetji na prireditvah

Rešitve tehničnega varovanja za kritično infrastrukturo

  • Hotel One66, Celovška cesta 166, 1000 Ljubljana
    SI
Integracija, zmogljivost in zaščita v kompleksnih okoljih

Advantage Austria Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Advancis Austria GmbH organizira dogodek: Rešitve tehničnega varovanja za kritično infrastrukturo.

 

Dogodek je namenjen vodilnim strokovnjakom, odločevalcem in tehničnim ekipam, ki se vsakodnevno soočajo z izzivi zaščite in upravljanja kritične infrastrukture. Predstavili bomo napredne rešitve, praktične pristope ter trende, ki oblikujejo prihodnost varnosti, odpornosti in neprekinjenega poslovanja.

 

Kdaj?  5. november 2026

Kje? Ljubljana, Hotel One66, Celovška cesta 166, 1000 Ljubljana


Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.

 

Kaj boste pridobili?

  • vpogled v trende in tehnologije, ki bodo zaznamovali leto 2027 in naprej
  • praktične pristope za centralizacijo in avtomatizacijo varnostnih procesov
  • strategije za integracijo fizične in informacijske varnosti
  • izmenjavo izkušenj z vodilnimi strokovnjaki iz prakse
  • priložnost za mreženje


Program dogodka (v pdf-verziji tukaj):

09.40 – 9.55 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9.55 –10.00

UVODNI POZDRAV

Mengfan Böhm | Namestnica direktorja ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 
10.00 – 10.30

KRITIČNA INFRASTRUKTURA: VAROVANJE PRISTANIŠČ, ENERGETSKIH OBJEKTOV IN OSTALE KRITIČNE INFRASTRUKTURE S PELCO REŠITVAMI

Dario Radosevic | Motorola Solutions
10.30 – 11.00

LOGIQALCORE ARCHITECTURE KOT TEMELJ ODPORNIH VIDEO EKOSISTEMOV

Ivan Sval | Secure Logiq
11.00 – 11.30

UPRAVLJANJE VARNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE V REALNEM ČASU: CENTRALIZACIJA, AVTOMATIZACIJA IN USKLAJEN OPERATIVNI ODZIV

Sergej Piculin | Advancis Austria GmbH
11.30 – 12.00

NAPOVEDI V KIBERNETSKI VARNOSTI

Davor Filipovič | Kontron SI d.o.o. 
12.00 – 13.00

Q&A NETWORKING

Dario Radosevic | Motorola Solutions

Ivan Sval | Secure Logiq

Sergej Piculin | Advancis Austria GmbH

Davor Filipovič | Kontron SI d.o.o.
13.00 – 14.00 KOSILO


Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno.

Prijave sprejemamo na ljubljana@advantageaustria.org najkasneje do 26. oktobra 2026.

 

Izkoristite to posebno priložnost za mreženje, nove ideje in skupne projekte. Skupaj oblikujmo varno prihodnost!


Prisrčno vabljeni!

 