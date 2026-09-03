Najboljša študentska mesta 2027: Dunaj med deseterico najboljših

Medtem ko se v nekaterih drugih državah študenti že pridno učijo, raziskujejo, razpravljajo in opravljajo izpite, je v Avstriji začetek novega študijskega leta tik pred vrati. Mnogi so se že zdavnaj odločili za študijsko smer, opravili sprejemne izpite ter že vedo, v kateri državi, mestu in na kateri univerzi bodo študirali. Drugi pa so še v procesu odločanja in so veseli priporočil.

Zato so postale tudi same visokošolske ustanove predmet raziskave, da bi bodočim študentom pomagali pri orientaciji. Poleg mednarodnih univerzitetnih lestvic obstajajo tudi študije, ki gredo korak dlje in ocenjujejo univerzitetna mesta kot celoto.

Podjetje za analizo visokošolskega izobraževanja Quacquarelli Symonds (QS) od leta 2004 vsako leto objavlja lestvice uspešnosti univerz in izvaja mednarodne ankete med študenti. Na aktualni lestvici Best Student Cities 2027 Ranking se je med deset najboljših uvrstilo tudi avstrijsko mesto: Dunaj! Na lestvici za leto 2025 je bil Dunaj še na 14. mestu, leto pozneje je dosegel 10. mesto, zdaj pa se je povzpel še za eno mesto višje. Na vrhu lestvice že vrsto let ostajajo iste prestolnice, četudi v različnem vrstnem redu. Letos je zlato pripadlo Seoulu, srebro Tokiu, bron pa Londonu.

Cilj lestvice »QS Best Student Cities« je predstaviti najboljša mesta za mednarodne študente. Da se mesto sploh lahko uvrsti na lestvico, mora izpolniti dva pogoja: imeti mora vsaj 250.000 prebivalcev, pri čemer se upošteva širše mestno območje, poleg tega pa morata biti v mestu najmanj dve univerzi na aktualni lestvici »QS World University Rankings®«. Ko sta ta dva pogoja izpolnjena, se začne ocenjevanje.

Po katerih merilih poteka ocenjevanje? Končen rezultat temelji na 23 kazalnikih, ki so razdeljeni v šest glavnih kategorij:

uvrstitev univerz (koliko univerz v mestu se uvrščuje na lestvico in kako visoko)

sestava študentov (npr. delež mednarodnih študentov, delež študentov v celotnem prebivalstvu, stopnja vključenosti in strpnosti)

kakovost življenja (npr. varnost, onesnaženost zraka, promet, zdravstvena oskrba)

zaposlitvene možnosti (npr. zaposlenost mladih, ugled diplomantov med delovno populacijo)

cenovna dostopnost (npr. življenjski stroški, šolnine)

rezultati ankete med študenti (npr. prijaznost, trajnost, raznolikost itd. mesta, delež ljudi, ki se po zaključku študija odločijo še naprej živeti v mestu).





Dunaj je dosegel odlične rezultate predvsem zaradi visoke kakovosti življenja in deleža mednarodnih študentov, poleg tega so ga tudi anketirani študenti neposredno dobro ocenili. Kar loči to lestvico od številnih drugih mednarodnih primerjav, je dejstvo, da ameriške univerze tu niso med vodilnimi. Dejavniki, kot so razmerje med številom študentov in profesorjev ter raziskovalni dosežki, po katerih te univerze običajno izstopajo, namreč niso upoštevani v lestvici QS.

Skupna ocena je zato odlično priznanje: niso le številke in goli podatki odločilni za dobro uvrstitev. Pomembno vlogo igra tudi to, kako ciljna skupina doživlja mesto, kako dobro se v njem počuti in kako ga sama ocenjuje – ne le na lestvici študentskih mest, ampak tudi v vsakdanjem življenju študentov in na njihovi akademski poti.

