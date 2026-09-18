itävalta on houkutteleva sijaintipaikka kansainvälisille pääkonttoreille 

Japanilainen teknologiayritys Canon laajentaa organisaatiorakennettaan Euroopassa. Uusi alue kattaa 26 maata Keski- ja Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa, Kaukasuksella ja Itäisellä Välimeren alueella. Tulevaisuudessa sen liiketoimintaa johdetaan Wienistä käsin.

Canon ei suinkaan ole ainoa kansainvälinen yritys, joka tuntee Itävallan pääkaupungin hyödyt: keskeinen sijainti, kansainväliset verkostot, taloudellinen vakaus, hyvä saavutettavuus Keski- ja Itä-Euroopan markkinoille ovat positiivisia asioita yritykselle. Korkea elämänlaatu, tasapainoiset elinkustannukset, kansainvälisyys ja turvallisuus tuovat pisteitä työntekijöiden näkökulmasta.

Wienin taloustieteellisen yliopiston (Vienna University of Economics and Business) tutkimuksen mukaan yli neljännes kaikista pääkonttoreista Itävallassa kuuluu yritykselle, jonka konsernijohto sijaitsee Itävallan ulkopuolella. Yli 450 kansainvälistä pääkonttoria on kartoitettu ja noin 40% niistä sijaitsee Wienissä. Emoyritysten joukossa on tunnettuja nimiä, kuten Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens tai BMW Group, jotka luottavat vilkkaaseen sydämeen keskellä Eurooppaa.



Saksasta tai Sveitsistä tuleville yrityksille on Itävallassa sijaitseva pääkonttori erityisen hyödyllinen maantieteellisen läheisyyden vuoksi. Ulkomaisten emoyhtiöiden tärkeimpien 10 maan listalla ne ovat ykkösenä ja kakkosena. Mutta vain eurooppalaisten yritysten ei kannata perustaa pääkonttoria Itävaltaan: Kolmannella sijalla on Yhdysvallat ja Japani on sijalla seitsemän. 17% tämän maatilaston pääkonttoreista kuuluu ei-eurooppalaisille markkinoille. Tämä korostaa Itävallan asemaa yleisesti houkuttelevana pääkonttorin strategisena sijaintipaikkana.



Olipa kyse sitten alueellisesta yhteenliittymästä, liiketoiminta-alueen ohjauksesta, maiden välisestä yhteistyökeskuksesta tai vastaavasta, Itävalta on hyvä sijaintipaikka kansainväliselle liiketoiminnalle.

