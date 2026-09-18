suomi
Seitennavigation
Kaikki uutiset
Inhalt

itävalta on houkutteleva sijaintipaikka kansainvälisille pääkonttoreille 

Infrastruktuuri, elämänlaatu ja turvallisuus - strategisesta näkökulmasta ja pitkän aikavälin perspektiivistä katsottaessa moni asia puoltaa Euroopan sydämessä sijaitsevaa yrityksen pääkonttoria.

skyscrapers in Vienna © ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Japanilainen teknologiayritys Canon laajentaa organisaatiorakennettaan Euroopassa. Uusi alue kattaa 26 maata Keski- ja Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa, Kaukasuksella ja Itäisellä Välimeren alueella. Tulevaisuudessa sen liiketoimintaa johdetaan Wienistä käsin.  

Canon ei suinkaan ole ainoa kansainvälinen yritys, joka tuntee Itävallan pääkaupungin hyödyt: keskeinen sijainti, kansainväliset verkostot, taloudellinen vakaus, hyvä saavutettavuus Keski- ja Itä-Euroopan markkinoille ovat positiivisia asioita yritykselle. Korkea elämänlaatu, tasapainoiset elinkustannukset, kansainvälisyys ja turvallisuus tuovat pisteitä työntekijöiden näkökulmasta.  

Wienin taloustieteellisen yliopiston (Vienna University of Economics and Business) tutkimuksen mukaan yli neljännes kaikista pääkonttoreista Itävallassa kuuluu yritykselle, jonka konsernijohto sijaitsee Itävallan ulkopuolella. Yli 450 kansainvälistä pääkonttoria on kartoitettu ja noin 40% niistä sijaitsee Wienissä. Emoyritysten joukossa on tunnettuja nimiä, kuten Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens tai BMW Group, jotka luottavat vilkkaaseen sydämeen keskellä Eurooppaa. 

Saksasta tai Sveitsistä tuleville yrityksille on Itävallassa sijaitseva pääkonttori erityisen hyödyllinen maantieteellisen läheisyyden vuoksi. Ulkomaisten emoyhtiöiden tärkeimpien 10 maan listalla ne ovat ykkösenä ja kakkosena. Mutta vain eurooppalaisten yritysten ei kannata perustaa pääkonttoria Itävaltaan: Kolmannella sijalla on Yhdysvallat ja Japani on sijalla seitsemän. 17% tämän maatilaston pääkonttoreista kuuluu ei-eurooppalaisille markkinoille. Tämä korostaa Itävallan asemaa yleisesti houkuttelevana pääkonttorin strategisena sijaintipaikkana. 

Olipa kyse sitten alueellisesta yhteenliittymästä, liiketoiminta-alueen ohjauksesta, maiden välisestä yhteistyökeskuksesta tai vastaavasta, Itävalta on hyvä sijaintipaikka kansainväliselle liiketoiminnalle.

links

Linkit

Kaikki uutiset
our news

parhaat opiskelijakaupungit 2027: Wien on kymmenen parhaan joukossa

Quacquarelli Symondsin (QS) ajankohtainen yliopistovertailu osoittaa: Wien on suosittu kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa ja saa pisteitä korkeasta elämänlaadusta.  

taitojen maailma: 48 nuorta ammattilaista itävallasta esittelevät osaamistaan worldskills 2026 -kilpailuissa 

Itävallan joukkue on tänä vuonna suurin eurooppalainen delegaatio ammattilaisten maailmanmestaruuskilpailuissa, joka järjestetään Shanghaissa 22.-27. syyskuuta.

Rautatieliikenteen investoinnit per asukas: itävalta on Euroopassa sijalla 3  

Itävaltalaiset tykkäävät matkustaa junalla. Jotta tilanne pysyisi samana, kiskoinfrastruktuuriin investoidaan 359 euroa per henkilö.