itävalta voitti 10 mitalia WorldSkills 2026 -kilpailuissa

WorldSkills järjestetään kahden vuoden välein. Ammattien maailmanmestaruuskilpailuissa nuoret ammattilaiset ympäri maailmaa näyttävät, mitä taitoja he ovat oppineet. Yli 60 lajissa he käyttävät tietojaan ja taitojaan ja työskentelevät neljän päivän ajan testikappaleiden ja -projektien parissa omalla alallaan. Tämän vuoden 48. WorldSkills järjestettiin Shanghaissa, Kiinassa.



Itävallan joukkue loisti tänä vuonna 10 mitalilla, 4 hopeaa ja 6 pronssia. Valitettavasti tällä kertaa ei tullut kultaa. Erinomaisia suorituksia (vähintään 700 pistettä 800), ja joka ei yltänyt palkintokorokkeelle, sai myös ansaitsemaansa tunnustusta: Medaillon for Excellence. 20 tällaista "Medaillon for Excellence" mitalia meni Itävaltaan.



© SkillsAustria/Wieser/Slovencik





Kilpailu on kovaa ja lopulta, aivan niin kuin urheilussa, ratkaisee pieni ripaus onnea. Kiina johtaa myös tämän vuoden maiden tilastoa. Itävalta sijoittuu kansainvälisesti sijalle 7 ja Euroopan maiden tilastossa sijalle 3, Sveitsin ja Ranskan jälkeen. 80 Maan ja noin 1400 osallistujan joukossa, tämä on loistava tulos, josta Itävallan joukkue voi olla ylpeä. Nuoret ammattilaiset Itävallasta ovat intohimolla ja panostuksella osoittaneet taitonsa ammattikoulutuksen suurimmalla näyttämöllä ja edustaneet Itävaltaa erinomaisena koulutuspaikkana.

ADVANTAGE AUSTRIA onnittelee Itävallan joukkuetta ja erityisesti palkittuja heidän menestyksestään!



© SkillsAustria/Wieser/Slovencik





Seuraava WorldSkills -kilpailu järjestetään vuonna 2028 Aichissa, Japanissa.



Sitä ennen, vuonna 2027 järjestetään EuroSkills Düsseldorfissa, Saksassa.