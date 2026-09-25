Imprese austriache in visita al porto di Trieste

La delegazione, guidata da Christoph Plank, console commerciale d’Austria, è stata ricevuta alla Torre del Lloyd dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Marco Consalvo. L’incontro ha offerto l’occasione per illustrare le infrastrutture, i servizi intermodali e i principali programmi di investimento dello scalo. A seguire si sono svolti colloqui B2B con i rappresentanti del cluster portuale e logistico del territorio.

Il confronto ha riguardato le prospettive di collaborazione nel trasporto delle merci, nella gestione dei terminal, nell’automazione, nei sistemi di monitoraggio e nella realizzazione di nuovi insediamenti logistici e industriali.

“L’Austria è per Trieste un mercato naturale e strategico”, ha dichiarato Consalvo. “Il confronto diretto con le imprese ci permette di comprendere meglio le esigenze del mercato e di tradurle in servizi, collegamenti e progetti capaci di generare nuovi traffici”. L’Austria è il secondo mercato ferroviario del porto giuliano. Nel 2025 sono stati operati 1.500 treni, con 16 servizi settimanali verso Wels, Lambach, Vienna, Wolfurt, Kapfenberg e Linz. Il Paese rappresenta il 22% dei volumi complessivamente movimentati su rotaia.

La giornata si è conclusa con una visita tecnica ai principali terminal, durante la quale i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino le attività e le prospettive di crescita delle diverse realtà operative.