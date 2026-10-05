Transport in promet

Odlično zgrajeno omrežje avtocest, hitrih cest in magistralnih cest Avstrijo povezuje s sosednjimi državami. Vsi glavni mejni prehodi (avtocestni in magistralni mejni prehodi) so odprti noč in dan.

Cestnoprometni predpisi in prometni znaki v Avstriji na splošno ustrezajo ostalim evropskih državam. V Avstriji je na vseh avtocestah in hitrih cestah obvezno plačilo cestnine.

Predpisi za motorna vozila

Pri prečkanju meje za motorna vozila ne potrebujete carinskih dokumentov.

Tuje vozniško dovoljenje v Avstriji daje pravico do upravljanja motornega vozila za dobo enega leta. Vozniška dovoljenja iz držav članic EGP in EU se priznajo tudi v Avstriji. Turisti iz drugih držav potrebujejo mednarodno vozniško dovoljenje, v kolikor ni bil sprejet sporazum z njihovo domovino. V nasprotnem primeru zadostuje nemški prevod nacionalnega vozniškega izpita. Informacije o tem dobite pri domačih avtomobilskih klubim ÖAMTC in ARBÖ.

Tuja motorna vozila morajo na zadnji strani voziti nacionalno registrsko tablico svoje domače države.

Poleg goriva v tanku lahko pri vstopu v državo s seboj pripeljete nadaljnjih 10 l v rezervni kanti. Potniki z bivališčem izven EU lahko svoje vozilo carine prosto in neformalno v prostoru EU uporabljajo 6 mesecev za lastne potrebe. Osebno vozilo je potrebno po uporabi izvoziti v nespremenjenem stanju.

Hitrostne omejitve

Najvišje dovoljene hitrosti (če ni s prometnimi znaki označeno drugače):

Osebna vozila in motorna kolesa:

na cestah zunaj naselij: 100 km/h

na avtocestah: 130 km/h

v naselju: med krajevnimi tablami: 50 km/h

Potovalna vozila do nosilnosti 3.500 kg:

v naselju 50 km/h

v naselju 50 km/h zunaj naselij 100 km/h

zunaj naselij 100 km/h na avtocestah 130 km/h





Osebna vozila z lahkimi priklopniki do 750 kg (vlečno vozilo do maksimalne dovoljene skupne teže 3,5 t):

v naselju 50 km/h

v naselju 50 km/h na avtocestah in zunaj naselij: 100 km/h





Osebna vozila s priklopniki nad 750 kg (vlečno vozilo in priklopnik skupaj z maksimalno dovoljeno skupno težo 3,5 t):

v naselju 50 km/h

zunaj naselij: 80 km/h

zunaj naselij: 80 km/h na avtocestah: 100 km/h





Avtobusi:

v naselju 50 km/h

v naselju 50 km/h zunaj naselij 80 km/h

zunaj naselij 80 km/h na avtocestah 100 km/h (med 22.00 in 5.00 uro le 90 km/h na določenih avtocestah).



Obvezno oblikovanje intervencijskega koridorja

Od 1. januarja 2012 so vsi uporabniki avstrijskih avtocest in hitrih cest ob zastojih dolžni oblikovati reševalni pas. Pravilno razvrščanje omogoča intervencijskim vozilom hitrejši dostop do kraja nesreče. Več informacij je na voljo na spletnih straneh www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.

Obvezen varnostni brezrokavnik

Na avstrijskih cestah izven strnjenih naselij je obvezna uporaba varnostnega brezrokavnika. To pomeni, da morajo vozniki v avtomobili vedno imeti varnostni brezrokavnih z odbojnimi črtami, ki si ga morajo v primeru nesreče ali okvare vozila med hojo po cestišču tudi nadeti. Pri tem gre namreč za dvojno obveznost, ki se tudi dvojno kaznuje. V teku nadzorovanja prometa lahko policisti zahtevajo, da pokažete varnostni brezrokavnik.



Otroci v avtomobilu

Otroci mlajši od 14 let, ki so nižji od 150 cm , se lahko vozijo le v ustreznem otroškem sedežu. V osebnih vozilih in kombijih (tudi v t.i."majhnih avtobusih") sme na enem sedežu sedeti le po 1 otrok, ki mora biti ustrezno zavarovan glede na starost in višino.



Alkoholiziranost za volanom

Meja alkohola v krvi znaša v Avstriji 0,5 promila. Pri prekoračitvi te meje se odredi denarna kazen, pod določenimi pogoji je možen celo odvzem vozniškega dovoljenja.



Obvezna uporaba varnostnega pasu

Uporaba varnostnega pasu je v Avstriji obvezna.



Telefoniranje v avtomobilu

Med vožnjo se lahko poslužujete le prostoročnega telefoniranja. Prostoročno telefoniranje mora biti nameščeno tako, da je vse elemente mogoče upravljati z eno roko in pri tem ne ovirate krmila.



Predpisi za voznike motornih koles

Na dvokolesnih vozilih v Avstriji je obvezna uporaba varnostne čelade. Vozniki motornih koles morajo tudi podnevi uporabljati zasenčene luči. Prav tako je obvezna uporaba vinjete.



Gorivo

V Avstriji je na vseh bencinskih postajah na voljo normalen 91-oktanski bencin ter euro super (neosvinčen 95-oktanski bencin) ter super plus (neosvinčen 98-oktanski bencin). Prodaja osvinčenega bencina je v Avstriji prepovedana, za vozila brez katalizatorja je na črpalkah na voljo tudi dodatek (aditiv).



Prometna nesreča, okvara

Prometne nesreče s poškodbami oseb je potrebno obvezno prijaviti policiji, pri materialni škodi pa le v primeru, ko ni mogoče dokazati obojestranske identitete. ÖAMTC in ARBÖ 24 ur na dan nudita Službo za pomoč in informacije, na katero se lahko obrne vsak voznik (za nečlane proti plačilu).



Številke za klic v sili (brez omrežne številke): Euro klic v sili 112 Gasilci 122 Policija 133 Reševalci/dežurni zdravnik 144 Zdravniška radijska služba 141 Gorska reševalna služba 140 ÖAMTC-Služba za pomoč na cesti 120 ARBÖ-Služba za pomoč na cesti 123





Prometne informacije

Prometne informacije o stanju iz cele Avstrije ter o glavnih cestnih povezavah z obmejnimi državami so na voljo vsake pol ure na radijski postaji Ö3. V primeru izrednih voznih razmer – npr. v primeru voznika v nasprotni vozni smeri – sledi takojšnja prekinitev radijskega programa ter preklopitev vseh ostalih radijskih programov ORF na izredno obvestilo.

Prometna obvestila je mogoče oddati dan in noč na telefonski številki 0800 600 601 (brezplačno za vso Avstrijo). Na telefonski številki 0900 600 600 je mogoče vse sveže prometne informacije dobiti proti plačilu. Več informacij o tem najdete na spletni strani oe3.ORF.at.