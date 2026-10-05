Transport in promet

Cestnoprometni predpisi in prometni znaki v Avstriji na splošno ustrezajo ostalim evropskih državam. V Avstriji je na vseh avtocestah in hitrih cestah obvezno plačilo cestnine.
Predpisi za motorna vozila
Pri prečkanju meje za motorna vozila ne potrebujete carinskih dokumentov.
Tuje vozniško dovoljenje v Avstriji daje pravico do upravljanja motornega vozila za dobo enega leta. Vozniška dovoljenja iz držav članic EGP in EU se priznajo tudi v Avstriji. Turisti iz drugih držav potrebujejo mednarodno vozniško dovoljenje, v kolikor ni bil sprejet sporazum z njihovo domovino. V nasprotnem primeru zadostuje nemški prevod nacionalnega vozniškega izpita. Informacije o tem dobite pri domačih avtomobilskih klubim ÖAMTC in ARBÖ.
Tuja motorna vozila morajo na zadnji strani voziti nacionalno registrsko tablico svoje domače države.
Poleg goriva v tanku lahko pri vstopu v državo s seboj pripeljete nadaljnjih 10 l v rezervni kanti. Potniki z bivališčem izven EU lahko svoje vozilo carine prosto in neformalno v prostoru EU uporabljajo 6 mesecev za lastne potrebe. Osebno vozilo je potrebno po uporabi izvoziti v nespremenjenem stanju.
Hitrostne omejitve
Najvišje dovoljene hitrosti (če ni s prometnimi znaki označeno drugače):
Osebna vozila in motorna kolesa:
- na cestah zunaj naselij: 100 km/h
- na avtocestah: 130 km/h
- v naselju: med krajevnimi tablami: 50 km/h
Potovalna vozila do nosilnosti 3.500 kg:
- v naselju 50 km/h
- zunaj naselij 100 km/h
- na avtocestah 130 km/h
Osebna vozila z lahkimi priklopniki do 750 kg (vlečno vozilo do maksimalne dovoljene skupne teže 3,5 t):
- v naselju 50 km/h
- na avtocestah in zunaj naselij: 100 km/h
Osebna vozila s priklopniki nad 750 kg (vlečno vozilo in priklopnik skupaj z maksimalno dovoljeno skupno težo 3,5 t):
- v naselju 50 km/h
- zunaj naselij: 80 km/h
- na avtocestah: 100 km/h
Avtobusi:
- v naselju 50 km/h
- zunaj naselij 80 km/h
- na avtocestah 100 km/h (med 22.00 in 5.00 uro le 90 km/h na določenih avtocestah).
Obvezno oblikovanje intervencijskega koridorja
Od 1. januarja 2012 so vsi uporabniki avstrijskih avtocest in hitrih cest ob zastojih dolžni oblikovati reševalni pas. Pravilno razvrščanje omogoča intervencijskim vozilom hitrejši dostop do kraja nesreče. Več informacij je na voljo na spletnih straneh www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.
Obvezen varnostni brezrokavnik
Na avstrijskih cestah izven strnjenih naselij je obvezna uporaba varnostnega brezrokavnika. To pomeni, da morajo vozniki v avtomobili vedno imeti varnostni brezrokavnih z odbojnimi črtami, ki si ga morajo v primeru nesreče ali okvare vozila med hojo po cestišču tudi nadeti. Pri tem gre namreč za dvojno obveznost, ki se tudi dvojno kaznuje. V teku nadzorovanja prometa lahko policisti zahtevajo, da pokažete varnostni brezrokavnik.
Otroci v avtomobilu
Otroci mlajši od 14 let, ki so nižji od 150 cm , se lahko vozijo le v ustreznem otroškem sedežu. V osebnih vozilih in kombijih (tudi v t.i."majhnih avtobusih") sme na enem sedežu sedeti le po 1 otrok, ki mora biti ustrezno zavarovan glede na starost in višino.
Alkoholiziranost za volanom
Meja alkohola v krvi znaša v Avstriji 0,5 promila. Pri prekoračitvi te meje se odredi denarna kazen, pod določenimi pogoji je možen celo odvzem vozniškega dovoljenja.
Obvezna uporaba varnostnega pasu
Uporaba varnostnega pasu je v Avstriji obvezna.
Telefoniranje v avtomobilu
Med vožnjo se lahko poslužujete le prostoročnega telefoniranja. Prostoročno telefoniranje mora biti nameščeno tako, da je vse elemente mogoče upravljati z eno roko in pri tem ne ovirate krmila.
Predpisi za voznike motornih koles
Na dvokolesnih vozilih v Avstriji je obvezna uporaba varnostne čelade. Vozniki motornih koles morajo tudi podnevi uporabljati zasenčene luči. Prav tako je obvezna uporaba vinjete.
Gorivo
V Avstriji je na vseh bencinskih postajah na voljo normalen 91-oktanski bencin ter euro super (neosvinčen 95-oktanski bencin) ter super plus (neosvinčen 98-oktanski bencin). Prodaja osvinčenega bencina je v Avstriji prepovedana, za vozila brez katalizatorja je na črpalkah na voljo tudi dodatek (aditiv).
Prometna nesreča, okvara
Prometne nesreče s poškodbami oseb je potrebno obvezno prijaviti policiji, pri materialni škodi pa le v primeru, ko ni mogoče dokazati obojestranske identitete. ÖAMTC in ARBÖ 24 ur na dan nudita Službo za pomoč in informacije, na katero se lahko obrne vsak voznik (za nečlane proti plačilu).
|Številke za klic v sili (brez omrežne številke):
|Euro klic v sili
|112
|Gasilci
|122
|Policija
|133
|Reševalci/dežurni zdravnik
|144
|Zdravniška radijska služba
|141
|Gorska reševalna služba
|140
|ÖAMTC-Služba za pomoč na cesti
|120
|ARBÖ-Služba za pomoč na cesti
|123
Prometne informacije
Prometne informacije o stanju iz cele Avstrije ter o glavnih cestnih povezavah z obmejnimi državami so na voljo vsake pol ure na radijski postaji Ö3. V primeru izrednih voznih razmer – npr. v primeru voznika v nasprotni vozni smeri – sledi takojšnja prekinitev radijskega programa ter preklopitev vseh ostalih radijskih programov ORF na izredno obvestilo.
Prometna obvestila je mogoče oddati dan in noč na telefonski številki 0800 600 601 (brezplačno za vso Avstrijo). Na telefonski številki 0900 600 600 je mogoče vse sveže prometne informacije dobiti proti plačilu. Več informacij o tem najdete na spletni strani oe3.ORF.at.
Austrian Airlines je največji avstrijski letalski prevoznik z globalno mrežo letov, ki vključuje več kot 130 destinacij. V Srednji in Vzhodni Evropi je ta mreža še posebej gosta. Austrian Airlines je del koncerna Lufthansa in član združenja Star Alliance.
Informacije o letalskih povezavah
Pozanimajte se o vaših letalskih povezavah.
Prihodi iz tujine/mednarodnih letališč
Mednarodne povezave imajo letališča
Med temi letališči poteka tudi dnevni notranji promet.
Centrala za informacije o letih: +43 1 7007 22233
Vienna Airport shuttle prevozi
Vlak City Airport Train CAT v 16-minutnih časovnih razmakih povezuje letališče Dunaj z mestnim središčem (železniška postaja Wien Mitte): Vozni redi
Vozni red in cenik linij Vienna Airport najdete na domači strani Letališča Dunaj, prav tako informacije o povezavah z mestno železnico, taksiji, najetimi avtomobili in rednimi avtobusnimi prevozi.
Avstrijske zvezne železnice in WESTbahn nudijo privlačno ponudbo vozovnic za potovanja po Avstriji.
Ste vedeli, da lahko z vlakom prepeljete svoj avtomobil ali motorno kolo in se tako izognete naporni vožnji po avtocesti?
Avtovlak Turska avtocesta
Avtovlak Tauernbahn/Turska proga omogoča transport avtomobila ali motornega kolesa skozi Turski predor (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Nadaljnje podrobnosti ter informacije o transportnih in varnostnih predpisih so na voljo v brošuri “Avtovlak Tauernbahn (PDF, 0.7MB) ”.
Informacije
Nadaljnje informacije o voznem redu in rezervacijah dobite na Avstrijske zvezne železnice , po telefonu na številki Klicnega centra ÖBB +43 5 1717, na okencu za prodajo kart na železniški postaji ali v turističnih agencijah in avtomobilskih klubih.
Če želite odkriti Avstrijo, potem lahko pri tem izbirate med raznoliko ponudbo prevoznih sredstev. Pozanimajte se o nadaljnjih možnostih udobnega in sproščenega potovanja.
Ladijski promet
Na Donavi obratujejo različni ponudniki na različnih odsekih poti. Poleg tega so na avstrijskih jezerih na voljo številne ponudbe linijskih in izletniških voženj.
Informacije dobite pri:
Avtobusni promet
Österreichische Postbus AG ponuja avtobusne povezave na 800 progah z več kot 21.200 avtobusnimi postajališči. Z avtobusom se je mogoče odpeljati v skoraj vse turistično pomembne kraje.
Informacije o javnem avtobusnem prometu v Avstriji
Taksi
Taksiji v večjih mestih so opremljeni z uradno umerjenimi taksimetri. Tarifa se obračunava glede na prevožene kilometre in čas. Taksi prevozi na Dunaju
Za vožnje od Dunaja do letališča (prosimo, da že ob naročilu zahtevate "letališki taksi") se za povratno vožnjo taksija ceni prevoza prišteje še znesek v višini cca. 18 €.
Letališki taksiji so posebni taksiji, ki so predvideni izključno za vožnjo do in z letališča ter na letališču Schwechat čakajo na svoje goste. Naročiti jih je potrebno v naprej, njihova cena pa je fiksna (vklj. s prtljago) brez dodatka za prazno povratno vožnjo.
Gorske žičnice
V Avstriji obratuje okoli 3.000 žičnic, sedežnic in vlečnic. . Številne med njimi vozijo vse do nadmorske višine 3.000 m.