ensimmäinen näkymätön kuuloimplantti tulee itävallasta

Itävaltalaisen lääketieteellisen tekniikan yrityksen tarina alkoi yli 50 vuotta sitten Wienin teknillisessä yliopistossa. Siitä lähtien MED-EL on tuottanut vallankumouksellisia innovaatioita ja kehittänyt teknologiaa eteenpäin - ja parantanut siten monien kuuloaistinsa menettäneiden ihmisten elämää ja kokemuksia. Ny on esitelty maailman ensimmäinen ja ainoa Cochlea-implantti, jossa kaikki komponentit sijaitsevat täysin ihon alla.

Kevyistä tai keskivaikeista kuulovaurioista kärsivillä ihmisillä käytetään perinteisiä kuulokojeita. Ne vahvistavat ääntä, jolloin äänet kuulostavat kovemmilta. Vakavammissa kuulonmenetyksen muodoissa tämä ei kuitenkaan riitä. Silloin otetaan käyttöön kokleaariset implantit. Ne ohittavat vaurioituneet sisäkorvan osat ja stimuloivat kuulohermoa suoraan: laite sieppaa äänen ja lähettää sen implantille. Implantti stimuloi simpukkaa (kokleaa) sähköisillä signaaleilla. Kuulohermo kuljettaa nämä signaalit aivoihin, joissa ne käsitellään ja koetaan ääninä.



Ingeborg ja Erwin Hochmair, itävaltalaisen perheyrityksen MED-EL perustajat, aloittivat 1975 kokleaaristen implanttien kehittämisen. Ensimmäinen implantti asetettiin kirurgisesti vuonna 1977, ja sitä pidetään nykypäivän modernien implanttien perustana. Visio luoda implantti, joka oli täysin näkymätön ulkopuolelta, asetettiin tavoitteeksi jo varhain. Tutkijat olivat varmoja, että tällainen vaihtoehto ei olisi vain esteettisesti miellyttävämpi, vaan sillä olisi ennen kaikkea myönteisiä psykologisia vaikutuksia. Kuitenkin pitkään sopivia paristoja tai mikrofoneja ei ollut saatavilla. Esimerkiksi jos mikrofoni sijaitsee ihon alla, ääni muuttuu. Mikrofonin rakentaminen, joka pystyisi käsittelemään tämän, oli suurin haaste.

Yhteensä 15 vuoden tutkimus- ja kehitystyön jälkeen MED-EL esitteli ylpeänä ensimmäisen täysin ihon alle sijoitettavan kuulokojeimplantin. Noin 40 potilasta ympäri maailmaa on jo varustettu sillä, ja äskettäin implantti asennettiin ensimmäistä kertaa toimenpiteessä tutkimuksen ulkopuolella. Asianomaisille uusi implantti on askel kohti autonomiaa, vapautta ja elämäniloa, sillä tuotetta voidaan käyttää myös yön aikana tai veden alla, ja se on täysin käyttövalmis akun latauksen aikana.



MED-EL sai tänä vuonna myös TRIGOS -palkinnon, joka on Itävallan vastuullisen liiketoiminnan palkinto. Palkinto myönnettiin yrityksen kansainvälisestä sitoutumisesta toteuttaa projekteja kehitys- ja kehittyvissä maissa. Siinä on kyse kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kuuloterveyden järjestelmien vahvistamiseen. Painopiste on koulutuksessa, varhaisessa diagnostiikassa ja matalan kynnyksen tiedonvälityksessä. MED-EL:in tavoite ylittää kuurous kommunikaation esteenä ja tarjota potilaille parempi elämänlaatu koetaan näin kansainvälisesti.

