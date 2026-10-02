Ylä-Itävallan valtuuskunnan vierailu Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle

Ylä-Itävallan talousministeri Markus Achleitnerin johdolla, yhdessä Ylä-Itävallan teollisuuden liiton puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Thomas Bründlin sekä Joachim Haindl-Grutschin kanssa yli 20 hengen valtuuskunnan opintomatka suuntautui Helsinkiin – yhteen Euroopan dynaamisimmista innovaatiokeskuksista.
Valtuuskunta vieraili johtavissa innovaatioihin keskittyvissä yrityksissä, kuten Nokialla, KONEella, Wärtsilällä, Pohjoismaisessa investointipankissa ja Gasgridissä, saaden ensikäden tietoa Suomen erittäin yhteistyökykyisestä ja innovaatioihin suuntautuneesta ekosysteemistä.
Keskustelut yritysjohtajien, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Business Finlandin edustajien kanssa rikastuttivat ohjelmaa ja loivat arvokkaita kontakteja.
Keskustelujen painopisteenä olivat teollisuuden muutos, hiilineutraalius, osaaminen, materiaalivirrat, kestävän kehityksen käytännöt sekä teknologisen muutoksen vaikutus vakiintuneisiin liiketoimintamalleihin. Lyhyesti sanottuna aiheita, jotka eivät ole vain alueellisia prioriteetteja, vaan globaaleja haasteita ja mahdollisuuksia, jotka määrittelevät tulevaa kilpailukykyä, resilienssiä ja kestävää kasvua.
Erityiskiitoksemme osoitetaan Itävallan suurlähettiläs Herbert Pichlerille, joka isännöi ReFocus Austria -illanviettoa valtuuskunnalle ja suomalaisille yhteistyöyrityksille.
Kiitos kaikille suomalaisten yritysten edustajille avoimuudestanne.