„wienin Praterin ainutlaatuinen huvipuistokulttuuri" unescon kulttuuriperintökohde 

Itävalta ei ole ainoastaan talouden- ja yrittäjyyden maa intohimoisine ja innovatiivisine yrittäjineen. Itävalta on myös kulttuurimaa, ja maa joka elää omia tapojaan ja perinteitään. Monet kulttuurikohteet ja festivaalit lupaavat erityisiä kokemuksia. Jotkut niistä on tunnustettu UNESCO:n (Yhdistyneiden kansakuntien, kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin järjestö) toimesta maailman- tai kulttuuriperintökohteiksi. Tällä tavoin järjestö toteuttaa tehtävänsä suojella ja säilyttää kulttuuriperintöä. Tämä koskee niin paikkoja, monumentteja, maisemia ja kohteita kuin taiteellisia ja suullisesti välitettyjä perinteitä, sosiaalisia rituaaleja, perinteisiä käsityötekniikoita tai esittävää taidetta.



Kansainvälisen aineettoman kulttuuriperinnön päivän tienoilla lokakuun puolivälissä luetteloa laajennettiin kuudella Itävallasta tulevalla merkinnällä: jodlauksen, Walsertalin kansallispukujen valmistuksen ja siihen liittyvän tiedon sekä harvinaisen "Tux-Zillertaler" -naudanrodun tietojen ja kulttuurikäytäntöjen lisäksi myös yksi wieniläinen instituutio lisättiin UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön listalle: "Wienin Praterin huvipuistokulttuuri".



Wienin Praterin huvipuisto kuuluu maailman vanhimpiin huvipuistoihin. Se on suosittu nähtävyys turisteille ja siksi kansainvälisesti tunnettu. Toisin kuin vastaavat huvipuistot, Wurstelprater on edelleen avoin ja ilmainen. Tämä tekee siitä erityisen kohtaamis- ja monimuotoisuuspaikan. Sen yli 200 nähtävyyttä ja 50 ravintolaa käy vuosittain katsomassa noin 7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi se on ollut inspiraationa, aiheena ja lavasteena kirjailijoille, säveltäjille ja elokuvantekijöille.



Alue on kerran ollut myös keisarillinen metsästysalue, jolle vain aateliset saivat mennä. Vuonna 1766 keisari Josef II lahjoitti vihreän puiston wieniläisille virkistysalueeksi. Ravintoloiden luvalla alkoi se, mikä on tehnyt Wienin Praterista erityisen viehättävän tähän päivään saakka. Sillä vain ravintoloitsijat, kahviloiden pitäjät ja piparkakkutaiteilijat eivät avanneet kojujaan vaan myös keinut, karusellit ja keilaradat tulivat mukaan. Niin vapaa-ajanvietto kuin huvitukset tulivat Prateriin. Kuriositeettikabinetit, nukketeatterit ja ampumaradat, posetiivien soittajat, viinitavernoiden laulajat ja naisorkesterit "Venetsia Wienissä" (todennäköisesti maailman ensimmäinen teemapuisto), maailmanpyörä ja modernit korkeanteknologian huvipuistolaitteet - Wurstelprater on kehittynyt jatkuvasti sen perustamisesta lähtien. Tämä onnistuu, koska kokemusta ja tietoa jaetaan "Prater-perheiden" kesken. Monet heistä ovat olleet Praterissa 1800-luvulta lähtien ja omistavat noin 90% yrityksistä. He tuntevat paikan, muokkaavat sitä sukupolvien ajan ja pitävät sen vireänä. Yhteispeli vierailijoiden kanssa luo Praterin erityisen tunnelman.



Ja juuri tämä perinne ja kulttuuri on nyt nostettu aineettoman perinnön statukseen - juuri sopivasti tämän vuoden 260-vuotisjuhlan kunniaksi Wiener Wurstelpraterissa. UNESCO:n maailman- ja kulttuuriperintöretki voi siis alkaa Wienistä ja kulkea kautta koko Itävallan.

