italiano
Seitennavigation
Tutte le notizie
Inhalt

Delegazione italiana all’Applied Artificial Intelligence Conference di Vienna

Due giorni di incontri e visite per avvicinare gli ecosistemi AI italiano e austriaco e creare nuove connessioni e sinergie internazionali 
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Dal 23 al 24 settembre ADVANTAGE AUSTRIA ha accompagnato una delegazione italiana all’Applied Artificial Intelligence Conference di Vienna, uno dei principali appuntamenti dedicati all’innovazione e all’intelligenza artificiale.

La conferenza ha rappresentato un’importante occasione per esplorare le molteplici applicazioni dell’AI nei diversi settori industriali attraverso keynote, workshop e momenti di confronto con sviluppatori, utenti, innovatori e decision maker provenienti da tutto il mondo.

Il giorno precedente all’evento, la delegazione italiana ha avuto l’opportunità di visitare AI Factory Austria insieme a delegazioni della Repubblica Ceca e di Hong Kong, approfondendo servizi, infrastrutture e opportunità offerte dall’ecosistema austriaco dell’intelligenza artificiale.

Nel pomeriggio, l’incontro con le agenzie governative ABA – Austrian Business Agency e Vienna Business Agency ha fornito una panoramica del panorama AI in Austria e nella capitale viennese, aprendo interessanti prospettive di collaborazione tra l’ecosistema italiano e quello austriaco.

A seguire, la visita a Sistema GmbH, spin-off viennese di ricerca e sviluppo della società italiana MEEO impegnato nello sviluppo di servizi e soluzioni innovative basati sull'analisi di dati satellitari e geospaziali, informazioni climatiche e ambientali e tecnologie di intelligenza artificiale. Un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa generare valore economico e, al tempo stesso, contribuire a obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale.

La giornata si è conclusa con una cena di networking con delegazioni proveniente da 12 paesi del mondo, che ha offerto la possibilità di confrontarsi ed esplorare possibili collaborazioni internazionali.


Tutte le notizie
our news

Imprese austriache in visita al porto di Trieste

Una delegazione composta da rappresentanti di 14 aziende e istituzioni austriache ha fatto tappa nello scalo di Trieste nell’ambito di una missione economica promossa da Advantage Austria

Austria: sede strategica per gli headquarters internazionali

Infrastruttura, qualità della vita e sicurezza: da un punto di vista strategico e di lungo termine, l'Austria offre numerosi vantaggi come sede per quartier generali nel cuore dell'Europa.

Nel cuore della Packaging Valley 

Innovazione, sostenibilità e nuove sinergie tra Austria e Italia per il packaging del futuro