Dal 23 al 24 settembre ADVANTAGE AUSTRIA ha accompagnato una delegazione italiana all’Applied Artificial Intelligence Conference di Vienna, uno dei principali appuntamenti dedicati all’innovazione e all’intelligenza artificiale.

La conferenza ha rappresentato un’importante occasione per esplorare le molteplici applicazioni dell’AI nei diversi settori industriali attraverso keynote, workshop e momenti di confronto con sviluppatori, utenti, innovatori e decision maker provenienti da tutto il mondo.

Il giorno precedente all’evento, la delegazione italiana ha avuto l’opportunità di visitare AI Factory Austria insieme a delegazioni della Repubblica Ceca e di Hong Kong, approfondendo servizi, infrastrutture e opportunità offerte dall’ecosistema austriaco dell’intelligenza artificiale.

Nel pomeriggio, l’incontro con le agenzie governative ABA – Austrian Business Agency e Vienna Business Agency ha fornito una panoramica del panorama AI in Austria e nella capitale viennese, aprendo interessanti prospettive di collaborazione tra l’ecosistema italiano e quello austriaco.

A seguire, la visita a Sistema GmbH, spin-off viennese di ricerca e sviluppo della società italiana MEEO impegnato nello sviluppo di servizi e soluzioni innovative basati sull'analisi di dati satellitari e geospaziali, informazioni climatiche e ambientali e tecnologie di intelligenza artificiale. Un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa generare valore economico e, al tempo stesso, contribuire a obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale.

La giornata si è conclusa con una cena di networking con delegazioni proveniente da 12 paesi del mondo, che ha offerto la possibilità di confrontarsi ed esplorare possibili collaborazioni internazionali.



© ADVANTAGE AUSTRIA

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