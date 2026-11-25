Austrian Business Agency (ABA) – INVEST in AUSTRIA e lo studio di consulenza fiscale FAL-CON Tax Advisory vi invitano alla serie di webinar “Coffee, Kipferl & Business in Austria”.
L'iniziativa si rivolge a tutte le aziende interessate a entrare nel mercato austriaco, ad ampliare le proprie attività in Austria o a rafforzare la propria presenza nel Paese. Dalle strategie di ingresso nel mercato agli aspetti fiscali, fino ai servizi di supporto offerti dalle istituzioni austriache alle imprese internazionali, i webinar forniscono informazioni preziose e offrono l'opportunità di confrontarsi direttamente con esperti del settore.
Ecco gli appuntamenti:
Webinar 1 | Business Location Austria: Market Entry Strategies and Tax Aspects
3 dicembre 2026, ore 9:00
Webinar 2 | Deep Tech Location Austria: Market Entry Strategies for Tech Companies
21 gennaio 2027, ore 9:00
Webinar 3 | Startup Location Austria: How to Scale and Internationalize via Austria
23 febbraio 2027, ore 9:00
La partecipazione è gratuita.
I webinar si svolgeranno in lingua inglese. Ulteriori informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito web degli organizzatori.