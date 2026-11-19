Nell'ambito del crescente rafforzamento delle relazioni economiche e industriali tra Austria e Italia nei settori dell’aerospace e sicurezza, ADVANTAGE AUSTRIA Italia ha organizzato a Roma, dall'11 al 13 novembre, gli Industry Days, un’iniziativa dedicata a promuovere incontri B2B tra aziende austriache e italiane.

All’evento hanno partecipato 27 imprese austriache e numerose aziende italiane attive nei comparti della sicurezza, dell’aerospazio e del new space. Ad accompagnare la delegazione austriaca il Vicepresidente della Camera Federale dell’Economia Austriaca Bernd Hinteregger, a conferma dell’importanza strategica attribuita allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi.

La prima giornata, realizzata in collaborazione con AIAD - Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, ha favorito un intenso programma di incontri B2B. Le aziende partecipanti hanno avuto l’opportunità di avviare nuovi contatti commerciali, approfondire possibili partnership tecnologiche ed esplorare opportunità di collaborazione nell’ambito dei programmi europei dedicati alla sicurezza e alla difesa.

Tra i risultati più rilevanti dell’iniziativa figura la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra AIAD e ARGE Sicherheit & Wirtschaft / Austrian Defence & Security Industry, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi ecosistemi industriali.

La giornata si è conclusa con un ricevimento presso l’Ambasciata d’Austria a Roma, ospitato dall’Ambasciatore Michael Rendi. L’evento ha riunito oltre 100 rappresentanti di istituzioni, imprese e associazioni dei due Paesi. Tra gli ospiti era presente anche il Ministro Federale per l’Economia, il Turismo e la Ricerca dell’Austria, Wolfgang Hattmannsdorfer, che nel suo intervento ha sottolineato il ruolo di Austria e Italia quali partner strategici e l’importanza di una visione condivisa per il futuro delle rispettive economie.

La seconda giornata è proseguita con una visita presso la sede italiana di MBDA, uno dei principali gruppi europei nel settore dei sistemi missilistici e della difesa. L’incontro ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi sulle prospettive di sviluppo del comparto e sulle future opportunità di collaborazione.

Per rivivere i momenti più significativi degli Industry Days e scoprire una selezione di immagini dell’evento, è disponibile una galleria fotografica su Flickr dedicata all’iniziativa.

Nella foto qui sopra, da sinistra: Alexander Friz (ADVANTAGE AUSTRIA Italia), Ornella Di Benedetto (ADVANTAGE AUSTRIA Italia), Michael Rendi (Ambasciatore d'Austria in Italia), Wolfgang Hattmannsdorfer (Ministro Federale per l’Economia, il Turismo e la Ricerca dell’Austria), Bernd Hinteregger (Vicepresidente della WKO - Wirtschaftskammer Österreich), Christoph Plank (ADVANTAGE AUSTRIA Italia, Console Commerciale), Jutta Walter (ADVANTAGE AUSTRIA Italia, Vice Console Commerciale) e Alice Passini (ADVANTAGE AUSTRIA Italia).