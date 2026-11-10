Innovazione austriaca per una mobilità più sicura

Milano Serravalle - Milano Tangenziali ha introdotto un sistema avanzato di sicurezza per le gallerie autostradali basato sull'analisi acustica continua tramite intelligenza artificiale.
La soluzione utilizza una rete di microfoni installati nei tunnel che affianca i tradizionali sistemi di videosorveglianza, consentendo di rilevare e classificare in tempo reale suoni anomali.
Il sistema di monitoraggio acustico intelligente, sviluppato dai ricercatori di JOANNEUM RESEARCH, è addestrato a riconoscere eventi quali incidenti, scoppi di pneumatici, frenate brusche e aperture di portiere. In caso di anomalia, individua l'evento in meno di un secondo, attiva automaticamente la telecamera più vicina e invia un alert alla centrale operativa corredato da immagini e video dell'accaduto.
La tecnologia AKUT®, distribuita in Italia da Triveneto Servizi, è stata implementata sull'intera rete di gallerie di Milano Serravalle - Milano Tangenziali.
Il progetto ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU Milano 2026, a conferma del valore della soluzione nel migliorare la sicurezza stradale e supportare una gestione più efficiente e intelligente delle infrastrutture.