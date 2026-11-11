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GLOBAL BUSINESS BAROMETER 2026

Ogni anno, attraverso un nostro sondaggio tra le filiali di aziende austriache in Italia scopriamo come viene da loro vissuto il contesto economico e quali siano le aspettative di business.
© ADVANTAGE AUSTRIA
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Come ogni anno, ADVANTAGE AUSTRIA ha realizzato il Global Business Barometer, il sondaggio tra le filiali italiane di aziende austriache sulle prospettive economiche e imprenditoriali.

L’edizione 2026 evidenzia una valutazione complessivamente positiva dell’Italia: oltre la metà delle imprese intervistate rileva un miglioramento del clima economico e quasi due terzi hanno registrato una crescita del fatturato nell’ultimo anno. Anche per i prossimi dodici mesi prevalgono aspettative di sviluppo, seppur in un contesto di maggiore cautela. Il 56% prevede infatti una fase di stabilità economica, mentre il 35% teme un peggioramento del quadro generale.

Tra i principali punti di forza emergono la qualità dei fornitori,  la solidità della rete di subfornitura, le infrastrutture, la digitalizzazione e l'accesso al credito. Le criticità più segnalate riguardano invece il costo del lavoro, la burocrazia, la pressione fiscale e la carenza di personale qualificato.

L’intelligenza artificiale è vista soprattutto come un’opportunità, mentre le maggiori preoccupazioni derivano dal contesto internazionale, in particolare dalle tensioni geopolitiche e dal protezionismo.

Nel complesso, il report evidenzia fiducia nelle prospettive di sviluppo delle imprese e nella competitività del sistema produttivo italiano, pur confermando la necessità di intervenire su alcune criticità strutturali che continuano a incidere sull'attrattività del Paese.

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