italiano
Seitennavigation
Tutte le notizie
Inhalt

Austrian Business Circle in Sicily

Lo scorso 7 ottobre si è tenuto a Catania un Austrian Business Circle, ospitato nella suggestiva cornice del rooftop dello Sheraton Hotel sul lungomare della città etnea.
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

 

L’evento, concepito come un business networking lunch dedicato a un selezionato gruppo di aziende austriache presenti sul territorio, ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale, offrendo un’importante occasione di confronto e dialogo sulle prospettive di collaborazione economica tra Austria e Sicilia.

Tra gli ospiti erano presenti Michael Rendi, Ambasciatore d’Austria in Italia,  Helga Rauscher-Omodei,  Console Onorario d'Austria per la Sicilia e autorevoli esponenti delle istituzioni e dell’economia locale, tra cui l’Assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, la Presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi Ferruzzi, il Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Rosario Condorelli, e il Direttore della task force regionale per l’attrazione degli investimenti, Carlo Amenta. 

L’incontro ha favorito la conoscenza diretta tra le imprese austriache operanti sull’isola e i principali interlocutori istituzionali del territorio, creando un contesto informale ma altamente qualificato per lo scambio di esperienze e la costruzione di nuove relazioni professionali.

Nel corso dell’evento Christoph Plank, Console Commerciale d’Austria e Ornella di Benedetto, Direttrice del nostro ufficio di Roma, hanno illustrato i promettenti dati sugli scambi commerciali tra Sicilia e Austria, le eccellenze dell’economia siciliana e le sue potenzialità nell’ottica di un’intensificazione dei rapporti commerciali con l’ecosistema imprenditoriale austriaco.

Le imprese austriache hanno particolarmente apprezzato l’opportunità di un confronto informale con tutti i presenti e il dibattito aperto con gli stakeholder pubblici sulle sfide del mercato locale e sulle opportunità offerte.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
Tutte le notizie
our news

legno e innovazione

Economia del legno, innovazione e cooperazione transfrontaliera al centro dell'evento che ha messo a confronto Carinzia e Alto Adige 

Delegazione italiana all’Applied Artificial Intelligence Conference di Vienna

Due giorni di incontri e visite per avvicinare gli ecosistemi AI italiano e austriaco e creare nuove connessioni e sinergie internazionali 

Imprese austriache in visita al porto di Trieste

Una delegazione composta da rappresentanti di 14 aziende e istituzioni austriache ha fatto tappa nello scalo di Trieste nell’ambito di una missione economica promossa da Advantage Austria