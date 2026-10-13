Austrian Business Circle in Sicily

L’evento, concepito come un business networking lunch dedicato a un selezionato gruppo di aziende austriache presenti sul territorio, ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale, offrendo un’importante occasione di confronto e dialogo sulle prospettive di collaborazione economica tra Austria e Sicilia.

Tra gli ospiti erano presenti Michael Rendi, Ambasciatore d’Austria in Italia, Helga Rauscher-Omodei, Console Onorario d'Austria per la Sicilia e autorevoli esponenti delle istituzioni e dell’economia locale, tra cui l’Assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, la Presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi Ferruzzi, il Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Rosario Condorelli, e il Direttore della task force regionale per l’attrazione degli investimenti, Carlo Amenta.

L’incontro ha favorito la conoscenza diretta tra le imprese austriache operanti sull’isola e i principali interlocutori istituzionali del territorio, creando un contesto informale ma altamente qualificato per lo scambio di esperienze e la costruzione di nuove relazioni professionali.

Nel corso dell’evento Christoph Plank, Console Commerciale d’Austria e Ornella di Benedetto, Direttrice del nostro ufficio di Roma, hanno illustrato i promettenti dati sugli scambi commerciali tra Sicilia e Austria, le eccellenze dell’economia siciliana e le sue potenzialità nell’ottica di un’intensificazione dei rapporti commerciali con l’ecosistema imprenditoriale austriaco.

Le imprese austriache hanno particolarmente apprezzato l’opportunità di un confronto informale con tutti i presenti e il dibattito aperto con gli stakeholder pubblici sulle sfide del mercato locale e sulle opportunità offerte.