legno e innovazione

L’economia del legno, l’innovazione e la cooperazione transfrontaliera sono state al centro dell’evento organizzato il 30 settembre 2026 a Bolzano da Standortmarketing Kärnten in collaborazione con ADVANTAGE AUSTRIA Italia. Numerosi imprenditori e imprenditrici del Trentino-Alto Adige hanno colto l’occasione per approfondire gli sviluppi più recenti nei settori dell’industria del legno, dell’innovazione e della transizione energetica.

Ad aprire i lavori è stato Christoph Kulterer, amministratore delegato del gruppo HASSLACHER Norica Timber, che ha illustrato prospettive e sfide di un’industria del legno orientata al successo internazionale. Johannes A.J. Huber, del centro di competenza Wood K plus, ha presentato i principali ambiti della ricerca attuale e le opportunità per rafforzare la competitività attraverso l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

Una visione transfrontaliera della collaborazione nell’area alpina è stata offerta da Sebastian Adami, CEO del Timber Innovation Network Alpe Adria (TINAA). Nel suo intervento ha evidenziato le opportunità che derivano da una maggiore interconnessione tra imprese, istituti di ricerca e istituzioni oltre i confini nazionali.

Il programma si è concluso con l’intervento di Wolfram Sparber, direttore dell’Istituto per le Energie Rinnovabili di Eurac Research, che ha sottolineato il ruolo centrale delle energie rinnovabili nella trasformazione industriale e nel mantenimento della competitività a lungo termine delle economie europee.

L’elevata partecipazione e il dinamico confronto con il pubblico hanno confermato la rilevanza dei temi affrontati e il valore delle iniziative e delle collaborazioni transfrontaliere. L’evento ha evidenziato come la sinergia tra imprese, ricerca e istituzioni rappresenti un fattore determinante per promuovere innovazione, sviluppo sostenibile e competitività a lungo termine.



© ADVANTAGE AUSTRIA





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