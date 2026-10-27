Sapori austriaci alla Festa Nazionale

In occasione della Festa nazionale austriaca, l’Ambasciata d’Austria a Roma ha ospitato un ricevimento dedicato alla comunità austriaca residente in Italia e a numerosi rappresentanti del mondo dell’economia, della scienza, della cultura, del turismo e della politica italiana.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e di scambio tra Austria e Italia, offrendo agli ospiti l’opportunità di consolidare i rapporti già avviati e di creare nuove opportunità di collaborazione.



A rendere la serata ancora più speciale è stata la presenza di alcune aziende austriache di spicco del settore agroalimentare, che hanno generosamente messo a disposizione i propri prodotti per offrire agli invitati un assaggio delle loro eccellenze gastronomiche. Un’occasione per scoprire più da vicino la qualità e la tradizione della cucina austriaca.

Tra gli ospiti d’onore vi erano anche il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, On. Tommaso Foti, e il Ministro dell’Interno, On. Matteo Piantedosi. La serata si è svolta con l’accompagnamento musicale del Grundlseer Kirchenchor.

L’iniziativa ha voluto così valorizzare non solo il patrimonio culturale e gastronomico dell’Austria, ma anche il ruolo delle sue imprese nel rafforzare i legami economici e commerciali con l’Italia.

Desideriamo cogliere questa occasione per ringraziare tutte le aziende partecipanti per il loro prezioso e generoso contributo alla serata, alcune delle quali già presenti sul territorio italiano con proprie filiali e attività consolidate.

Di seguito l’elenco delle aziende che hanno aderito all’iniziativa:

Alpdrinks | Vino analcolico

Egger Getränke | Birra e soft drinks

Furore | Formaggi, salse alla senape, chutney

Haubis | Prodotti da forno salati e dolci

Ottakringer | Birra

Pfanner | Succhi di frutta

Scheiblhofer The Wine | Vino

Weingut Bründlmayer | Vino

Weingut Kollwentz | Vino



